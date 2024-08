L’été est fini (pleure), c’est la fin des vacances estivales (re-pleure), mais nos plateformes SVOD, elles, ne chôment pas. Netflix a déjà eu un mois très chargé avec une tonne de films, dont de très gros blockbusters comme les versions (trop) longues de Rebel Moon Partie 1 & 2, Fast and Furious X ou encore Kingsman : Le Cercle d’or. Du gros divertissement musclé accompagné de plusieurs séries extrêmement appréciées. Le mois d'août a par ailleurs signé la fin définitive de l’une d’entre elles : Umbrella Academy, qui nous quitte avec sa saison 4.

Et pour finir le mois en beauté, Netflix ajoute deux nouveaux long-métrages, dont un très marquant, ainsi qu’une bonne dose de séries. Là encore, il va y avoir de quoi faire.

Tous les films Netflix de la semaine du 26 août au 1er septembre

Après les blockbusters en pagaille, Netflix réduit la voilure avec deux nouveaux films qui n’ont rien à voir… Oubliez les explosions et les scènes d’action à gogo, ici on fait un peu plus dans la comédie dramatique avec (Un)Luck Sisters. Deux sœurs que tout oppose et qui ne se connaissent pas finissent par s’allier à la mort de leur père lorsqu’elles découvrent un véritable trésor… et tout dérape.

Le second film, débarqué cette semaine, est marquant à plus d’un titre. Drame américain signé Sofia Coppola avec une Kirsten Dunst toute jeune à l’époque, The Virgin Suicides raconte l’adolescence très, très compliquée de quatre sœurs après la tentative de suicide de l’une d’entre elles. Toute la famille va alors complètement changer de mode de vie…

Sorti en 1999, The Virgin Suicides brille encore par sa triste crédibilité, à voir.

30/08 Un(Lucky) Sisters - film The Virgin Suicides - le film phare de Sofia Coppola



Les séries de la semaine du 26 août au 1er septembre

Côté série, ce sera un peu plus léger avec le grand retour d’une des séries humoristiques les plus appréciées de Netflix, En Place. Une série bien française avec Jean-Pascal Zadi qui incarne toujours un président… surprenant. Cette semaine on retrouvera aussi Jeff Goldblum (Jurassic Park) dans KAOS, une série qui modernise la mythologie grecque avec une pointe de fantaisie et d’humour. Les dieux se chamaillent et plus rien ne va au Mont Olympe alors que quelques mortels sont désignés pour décider du sort de l’humanité.

Enfin, c’est Terminator Zéro qui fermera la marche. La série d’animation hyper attendue débarque enfin sur Netflix et compte bien mettre le paquet pour satisfaire les fans, à en croire son showrunner. Horreur, science-fiction et pas mal d’actions sont au menu et ce, sans John Connor. On suivra ici la course à la survie d’un jeune ingénieur informatique ayant réussi à créer une IA concurrente à Skynet ce qui lui vaudra d’être traqué à son tour par une machine tueuse, un Terminator.