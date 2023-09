C'est officiel ! La liste complète des nouveautés Prime Video d'octobre 2023 a été dévoilée. Et clairement, la programmation risque de surprendre les abonnés tant celle-ci est riche et colossale. Pourtant, il y a eu des bons moments ce mois-ci et ce n'est d'ailleurs pas terminé. Dès ce vendredi 29 septembre, le service de SVOD devrait un peu chauffer avec le nouvel épisode de The Continental, et surtout la sortie de Gen V. Le spin-off dont les premiers avis sont ultra encourageants. Mais à côté de ça, le reste était plus décevant et très timide, en particulier dans la catégorie des longs-métrages.

Une légère baisse de régime qui va se faire oublier avec les nouvelles sorties films, séries et documentaires Prime Video d'octobre 2023. Amazon frappe un grand coup avec d'immenses classiques d'Hollywood, que les plus jeunes prendront plaisir à découvrir, des nouveautés et un line-up assez fort pour célébrer les morts. Quand bien même cette pratique est une récupération de l'hexagone.

Les nouvelles sorties Prime Video d'octobre 2023

Puisqu'on parle d'Halloween, restons sur ce sujet car les nouveautés Prime Video d'octobre 2023 sont très généreuses à ce niveau. Si vous vous intéressez un minimum à l'horreur au cinéma, alors vous connaissez nécessairement le réalisateur Ari Aster. Il a sorti Beau is Afraid cette année, et avant cela, les très appréciés Midsommar et Hérédité. Surprise, ces deux derniers seront bientôt disponibles. Le cinéaste ayant une vision assez particulière, vous pouvez essayer de vous faire votre avis.

Dans le même temps, si vous cherchez quelque chose de plus conventionnel, Jigsaw débarque dès le 1er octobre, quelques jours avant l'arrivée de Saw 10 dans les salles obscures. Le Silence des agneaux, un thriller teinté d'horreur absolument culte, sera aussi l'une des premières nouvelles sorties d'Amazon Prime Video en octobre 2023. On en reparle un peu plus bas, mais vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est chef d'oeuvre ! Tant qu'on est dans le vieux cinéma, remontons encore plus le temps avec deux westerns qui font leur entrée : Les Sept Mercenaires avec Steve McQueen, puis Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone.

Son nom est bond, James Bond. L'agent secret de la reine va s'infiltrer sur la plateforme de streaming vidéo et pas qu'un peu ! Après avoir acquis la maison de 007 en 2022, MGM Studios, Amazon va proposer la quasi-intégralité des films de Dr No à Spectre. Si vous avez bien suivi la saga iconique, alors vous aurez d'ores et déjà compris qu'il n'y a que No Time to Die qui manquera à l'appel. Ce qui est regrettable vu qu'il est meilleur que Spectre... Ci-dessous, le line-up des nouveaux ajouts Prime Video d'octobre 2023 avec, comme d'habitude, nos conseils non exhaustifs sur quoi regarder pour différents profils.

Les nouveautés films d'octobre 2023

Collection James Bond de Dr No à Spectre (1er octobre)

La Panthère rose - l'intégrale (1er octobre)

La Folle Histoire de Max et Léon (1er octobre)

Jigsaw (1er octobre)

Le Silence des agneaux (1er octobre)

Wargames (1er octobre)

Les Sept Mercenaires (1er octobre)

Et pour quelques dollars de plus (1er octobre)

Parker (2 octobre)

After 5 (3 octobre)

Midsommar (6 octobre)

Totally Killer (6 octobre)

Awareness (11 octobre)

The Burial (13 octobre)

The Holiday (15 octobre)

Le Grinch (15 octobre)

Drone Games (19 octobre)

L'Autre Zoey (22 octobre)

Mafia Mamma (23 octobre)

Barbare (26 octobre)

Hérédité (28 octobre)

Cher John (28 octobre)

Les nouveautés séries d'octobre 2023

En terrasse - saison 1 (5 octobre)

Chicago Police Department - saison 8 (1er octobre)

Bosh : Legacy - saison 2

Everybody Loves Diamonds (13 octobre)

Upload - saison 3 (20 octobre)

Les nouveautés documentaires d'octobre 2023

Strong : aussi forts que fragiles (10 octobre)

Baptiste Lecaplain : voir les gens (25 octobre)

Les programmes Amazon Prime Video d'octobre 2023 à ne pas manquer

Midsommar, Hérédité, Le Silence des Agneaux, la collection James Bond, Les Sept Mercenaires ou Et pour quelques dollars de plus font de facto partie des nouveautés Amazon Prime Video d'octobre 2023 à ne pas manquer. Mais il y a d'autres programmes qui peuvent figurer sur cette liste, dont certains inédits, donc à vos risques et périls.

Si vous êtes abonnés Netflix, vous avez peut-être déjà vu l'actrice Kiernan Shipka dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Elle va faire une infidélité à la plateforme au N rouge en s'essayant à un slasher disponible le 6 octobre : Totally Killer. Un long-métrage où elle va remonter le temps pour liquider un serial killer et sauver sa mère, alors lycéenne, d'une mort certaine. Retour vers le futur mais avec de la tripaille. Le film Barbare pourrait aussi occuper votre nuit d'Halloween.

Wargames (1983), qui raconte l'histoire d'un hacker extrêmement doué mais qui va s'attaquer à la mauvaise cible, sera également dans les nouvelles sorties Prime Video du mois. Ce n'est pas encore Noël mais Le Grinch de Jim Carrey va venir terroriser les plus jeunes, tandis que The Holiday et After 5 fourniront une grosse dose de rom com (comédie romantique) à ceux qui le souhaitent. Après cela, vous pourrez éventuellement vous tourner vers Upload saison 3, une des séries Prime Video les plus appréciées du service, pour continuer dans la légèreté.

Collection James Bond (1er octobre)

Vous n'entendrez pas Billie Eilish chanter sa chanson No Time to Die, mais vous pourrez vous consoler avec Adèle et son titre Skyfall. Le thème principal du long-métrage éponyme de Sam Mendes, qui est de loin l'un des meilleurs volets de la saga Daniel Craig - même le plus abouti pour nous. Et si James Bond rime plutôt avec Sean Connery, Roger Moore ou Pierce Brosnan, vous y trouverez votre compte avec cette collection 007.

Le Silence des agneaux (1er octobre)

Avec Cannibal Holocaust et Massacre à la tronçonneuse, Le Silence des Agneaux est certainement le film le plus connu qui traite du cannibalisme. Une référence absolue grâce notamment à deux immenses talents d'Hollywood : Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling, qui fait partie du FBI, face au tueur Hannibal Lecter incarné par le flippant Anthony Hopkins. À voir, revoir, rerevoir, re-re-re-revoir sans modération. C'est obligatoire pour votre culture.

Midsommar (6 octobre)

« Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante ».

Une production renversante pour nos confrères de CinéSérie, bientôt disponible dans les nouveautés Prime Video d'octobre 2023. « Avec Midsommar, Ari Aster confirme son statut de magicien de l'horreur, dont le délire visuel provoque, choque et magnifie nos sens de spectateur. Renversant ».

Totally Killer (6 octobre)

Totally Killer sera t-elle la bonne surprise slasher du mois prochain ? En tout cas, le projet a piqué notre curiosité. On pense notamment à Happy Birthdead, une autre prod Blumhouse, en regardant le trailer. On se doute que ce ne sera pas la folie, mais s'il offre un bon moment avec des morts cools, pourquoi pas !

After Chapitre 5 (3 octobre)

After, le phénomène pour ados, va se conclure avec un cinquième épisode encore sur Amazon Prime Video. Comme toujours, la trame va se concentrer sur la relation amoureux tumultueuse entre Hardin, qui doit se faire encore pardonner, et Tessa. Mimi Keene, alias Ruby dans la série Sex Education, est au casting.