Comme pour Disney+, mais également Netflix, on vous résume les nouveautés Prime Video d'octobre 2023 qui ont été dévoilées. Une liste non exhaustive qui va évoluer dans les jours suivants, et nous en reparlerons bien entendu dans nos colonnes. Des programmes majeurs à prévoir après la série John Wick, La Roue du Temps et Gen V, le spin-off de The Boys ?

Les nouveaux films Prime Video d'octobre 2023

Les nouveautés Prime Video d'octobre 2023 vont célébrer la période d'Halloween avec Totally Killer. Un slasher avec Kiernan Shipka alias Sabrina Spellman dans la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Et il y aura quelque part un peu de sorcellerie puisque la jeune femme voyagera dans le temps, en 1987, pour arrêter un tueur en série. L'occasion pour elle de croiser sa mère dans sa jeunesse. Si les romances pour ados sont votre truc, After 5 devrait faire l'affaire. Ce sera l'ultime chapitre de la relation entre Tessa et Hardin, et reconquérir la jeune femme ne sera pas une chose aisée.

Le 11 octobre 2023, Amazon Prime Video fera de la place à Awareness. Un film de SF hispano-américain où un adolescent va devoir lutter pour ne pas être submergé par ses pouvoirs. The Burial mettra en scène l'histoire d'un avocat brillant joué par Jamie Foxx qui devra protégé son client, incarné par Tommy Lee Jones, qui est victime d'une vaste escroquerie. Ci-dessous les autres films confirmés en octobre 2023.

After 5 (3 octobre)

Totally Killer (6 octobre)

Awareness (11 octobre)

The Burial (13 octobre)

Drone Games (19 octobre)

The Other Zoey (22 octobre)

Mafia Mamma (23 octobre)

Crédits : Amazon Prime Video.

Les séries et docs d'octobre 2023

Impossible d'être passé à côté du phénomène La Casa de Papel pour le meilleur et surtout pour le pire. Étant donné qu'il s'agit d'une série Netflix, Amazon Prime Video n'a pas les droits, mais la plateforme est parvenue, en quelque sorte, à contourner cela. Le géant américain s'offre son propre show où une équipe de voleurs italiens vont faire le casse du siècle en dérobant des diamants. Un cambriolage qui a réellement eu lieu à Anvers en 2003 lors duquel des malfrats ont vidé 123 coffres-forts pour un butin dépassant les 100 millions de dollars.

Upload, une série comique de science-fiction, est de retour pour une saison 3 et ça devrait plaire. Pour les abonnés, c'est l'un des meilleurs programmes du service de SVOD. « Dans un futur où les humains sont capables de s'uploader dans la vie après la mort, Nathan, mort prématurément, est accueilli dans sa version du paradis par une certaine Nora. Il va lui falloir s'adapter… » (via CinéSérie). Après avoir été téléchargé dans un nouveau corps, Nathan poursuit sa relation avec Nora. Mais il devra mettre fin dans le même temps à une grande et étrange conspiration.