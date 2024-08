Les jeux vidéo et les adaptations cinématographiques, que ce soit de films ou de séries, ça n'a pas toujours fait bon ménage. Avant Super Mario Bros, Sonic, Fallout ou encore The Last of Us, on a eu droit à un paquet de navets ou d’adaptations très moyennes. L’une d’entre elles s’est pourtant transformée en véritable franchise et a clairement cartonné au cinéma. Après tout ça, elle arrive finalement sur Prime Video avec absolument tout ses films.

Une saga culte du jeux video arrive sur Prime Video

Cette franchise, vous la connaissez très bien, c’est l’une des plus prolifiques de toute l’histoire du jeu vidéo : Resident Evil. La licence de Capcom a eu droit à de très, très nombreuses adaptations, que ce soit en film, en série, en livre, etc. Mais ce sont bien ici les longs-métrages qui nous intéressent puisque l’intégralité de la saga arrive sur Prime Video. Au total, ce sont donc 7 films Resident Evil qui arrivent sur la plateforme SVOD.

Tout d’abord, la saga principale débutée au début des années 2000 et qui a vu au total six films se succéder, tous de Paul W. S. Anderson et tous avec sa compagne, Milla Jovovich. Des films plus ou moins appréciés, qui font autant dans le fan service qu’ils savent prendre leurs aises. Quoi qu’il en soit, peu importe ce qu’on en pense, la franchise a été un franc succès au cinéma, plutôt rentable, au point de s’étendre sur près de 14 ans. C’est pas rien.

À cela s’ajoute aussi Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, le dernier né qui n’a cette fois aucun rapport avec la franchise de W. S. Anderson. Le film arrive lui aussi sur Prime Video et jouit d’une aura beaucoup moins glorieuse que la saga des années 2000. Si le film est, mine de rien, plus fidèle que les autres adaptations, il se prend malheureusement beaucoup trop au sérieux sans en avoir les moyens et ressemble finalement davantage à un film amateur à gros budget qu’à un gros film.

Personne n’y croit, pas même les acteurs, pourtant il y a des têtes connues ayant déjà donné dans des productions autrement plus ambitieuses comme Kaya Scodelario (Skins, La Saga du Labyrinthe…), Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe) ou encore Tom Hopper (Umbrella Academy). Un naufrage, oui, mais si vous voulez vous faire un petit nanar pour la déconne, vous pouvez lancer dès maintenant Prime Video.

Tous les films Resident Evil à retrouver sur Prime Video dès le 1er aout 2024 :