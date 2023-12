Un changement majeur sur l'abonnement Prime Video se précise et il va clairement diviser les abonnés. Amazon va imiter à son tour Netflix et Disney+, mais pas dans le bon sens.

Les plateformes de SVOD comme Prime Video sont en constante évolution et ont bien changé depuis leur lancement. Le contenu est plus conséquent, l'interface a été remaniée et malheureusement pour le consommateur, les prix ont augmenté. Aujourd'hui, Amazon facture son abonnement Prime, qui comprend tous un tas de services, pour 69€ par an ou 6,99€ par mois. C'était la petite nouveauté de la rentrée 2022 et ce n'était déjà pas une bonne nouvelle, même si on peut relativiser. Les tarifs sont toujours plus abordables que ceux de Netflix et Disney+ pour une offre plus complète. Mais le pire reste à venir en 2024.

Prime Video va vous faire payer le prix fort

En juin, The Wall Street Journal a sorti un scoop dont les abonnés Prime Video se seraient bien passés. D'après le célèbre quotidien américain, Amazon avait entamé discrètement des discussions avec des annonceurs pour inclure des publicités à son abonnement. Trois mois plus tard, le géant confirmait l'information comme quoi les pubs arrivent sur Prime Video dès l'année prochaine. « Pour continuer d'investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement sur le long terme, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités limitées » pouvait-on lire lors de l'annonce.

À l'époque, la durée envisagée pour les publicités étaient de quatre minutes par heure. Et bien ce sera un peu moins selon les informations de Philippe Bailly, président et co-fondateur de NPA Conseil. Attendez-vous plutôt à 3 minutes 30 de spots publicitaires par heure, et peut-être pas pour tous les contenus. À l'inverse de ses concurrents, Prime Video songerait à réserver cela pour ses « Amazon Originals », les films et séries créés spécialement pour le service de SVOD.

« Amazon semble avoir retenu un positionnement prix agressif (CPM fixé entre 25 et 32 €, plutôt que les 40 € alors pris en compte), que la charge publicitaire s’annonce particulièrement limitée (3,5 minutes) et que les Originals pourraient être les seuls à être monétisés, dans un premier temps au moins » (via LinkedIn). Et ce petit cadeau, ce serait pour quand ? Visiblement, le lancement serait prévue pour le 10 avril 2024 en France et personne n'y échappera ou presque.

Crédits : Amazon Prime Video.

Des publicités dans l'abonnement Amazon pour tout le monde

Les publicités débarquent dans l'abonnement Prime Video, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais vu que le géant dégagera des revenus par ce biais, il y aura forcément une offre moins chère ? Alors oui et non, puisque c'est un peu la même entourloupe qu'avec Disney+. Actuellement, tous les abonnés qui payent 6,99€ par mois ou 69€ par an seront confrontés à ces spots TV. Il n'y aura pas le choix... sauf pour celles et ceux qui acceptent de payer une taxe. Comme annoncé précédemment, une option à 2,99$, sûrement 2,99€ chez nous, sera disponible. Mais elle viendra automatiquement en supplément de l'abonnement de base. Pour regarder des films et séries Prime Video sans publicité, il faudrait alors débourser au moins 9,99€ par mois. Ca commence à faire...