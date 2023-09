Amazon Prime Video, longtemps perçu comme l'une des rares plateformes de streaming sans publicités, a décidé de prendre un nouveau tournant. Ce n'est pas la première plateforme à envisager un tel changement, mais elle était l'un des derniers bastions. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Voici ce qu'il faut savoir.

Amazon Prime Video veut vous faire payer

Allons droit au but : dès le début de l'année 2024, la plateforme commencera à diffuser des spots publicitaires. Avec cette décision, Amazon rejoint d'autres géants du streaming tels que Disney+, Netflix et Warner Bros. Ce virage s'inscrit dans une tendance du monde du streaming qui semble se rapprocher de plus en plus du modèle traditionnel de la télévision.

Toutefois, Amazon rassure d'emblée ses utilisateurs en affirmant qu'ils ne seront pas submergés par les publicités. La firme envisage de limiter la durée des publicités à quatre minutes par heure, ce qui est moins que certains diffuseurs traditionnels. Ces publicités seront d'abord lancées dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada en 2024, avant d'être étendues à d'autres pays comme la France, l'Italie ou encore l'Espagne plus tard dans l'année.

Pour les consommateurs préférant une expérience sans publicité, Amazon propose une option d'abonnement supplémentaire... "MAIS VOILA MAIS C'ÉTAIT SÛR EN FAIT" comme dirait l'autre. En effet, les abonnés qui souhaitent bénéficier de cette offre sans pubs devront débourser 2,99 $ de plus par mois, ce qui portera le coût total de l'abonnement à 17,99 $. En France, cela pourrait se traduire par une augmentation de 3 euros, amenant le tarif à 10 euros par mois. C'est une hausse notable, d'autant plus frustrante quand on connaît les profits phénoménaux d'Amazon.

Quelle est la raison de ce changement ?

La principale justification avancée par Amazon est sa volonté d'accroître ses investissements dans du contenu de qualité supérieure. Pour rappel, Amazon a acquis des droits onéreux, notamment ceux de la NFL, et a racheté MGM (avec James Bond) Studios pour la somme de 8,5 milliards de dollars en 2021. Par ailleurs, la plateforme a mis en place des séries au budget conséquent comme Les Anneaux de Pouvoir. Et spoiler alerte : tout cela doit être rentabilisé. En somme, les utilisateurs devront encore mettre la main à la poche.