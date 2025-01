L'année ne fait que commencer ! Les premiers line-up de sorties se dévoilent pour les différents services de jeux à la demande. On a par exemple déjà une idée de ce qui nous attend en ce mois de janvier sur le Xbox Game Pass, mais pas seulement. Après Prime Video, c'est au tour du service de jeu d'Amazon de présenter tous ses jeux gratuits du mois. Vous allez voir, Prime Gaming n'a pas fini de vous gâter !

Les jeux gratuits Prime Gaming de janvier 2025

Comme tous les mois, Prime Gaming donne rendez-vous chaque jeudi aux abonnés d'Amazon Prime pour vous offrir une flopée de jeux gratuits. Ils vous sont rendus accessibles soit directement via l'application de jeu Amazon Game, soit sur un distributeur partenaire. Dans ce cas-ci, un simple compte gratuit sera en plus nécessaire pour récupérer les titres cadeaux.

Pour janvier 2025, Prime Gaming mise sur de tres belles licences avec BioShock 2 et Deux Ex. Mais, les gros jeux ne sont pas les seules pépites gratuites qui vous occuperont ce mois-ci. D'ores et déjà disponible, les amateurs de jeux de puzzle devraient apprécier The Bridge. Si vous êtes plutôt action-RPG, alors foncez sur Eastern Exorcist dès maintenant. Puis, vous le verrez, un tas de belles découvertes vous attendent tout au long du mois, à l'instar d'Ender Lilies ou encore de l'iconique Super Meat Boy Forever.

9 janvier BioShock 2 Remastered (via GOG) Eastern Exorcist (via l'Epic Games Store) SkyDrift Infinity (via l'Epic Games Store) Spirit Mancer (via l'Amazon Games App) The Bridge (via l'Epic Games Store)

16 janvier Are You Smarter Than A 5th Grader (via l'Epic Games Store) GRIP (via GOG) SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (via GOG)

23 janvier Deus Ex : GOTY edition (via GOG) Spitlings (via l'Amazon Games App) Star Stuff (via l'Epic Games Store) To The Rescue! (via l'Epic Games Store) Zombie Army 4: Dead War (via l'Epic Games Store)

30 janvier Blood West (via GOG) ENDER LILIES: Quietus of the Knights (via l'Epic Games Store) Super Meat Boy Forever (via l'Epic Games Store)



© Amazon

Les jeux Amazon Luna via l'abonnement Prime Gaming

Le saviez-vous ? Prime Gaming vous donne aussi des avantages sur le service de jeux à la demande Amazon Luna. Disponible en cloud, il vous permet donc de jouer facilement sans vous reposer sur les performances d'une machine quelconques.

Ainsi, son catalogue s'étoffe lui aussi chaque mois. Là encore, Prime Gaming mise sur du culte. Les fans de Fallout pourront s'en donner à cœur joie avec le troisième opus et New Vegas. Toujours dans un style post-apo, le FPS Metro Exodus arrive également sur Amazon Luna. En plus, pour coller avec les jeux offerts ce mois-ci, le premier Super Meat Boy vous mettra au défi. Enfin, le service vous donne accès aux différents jeux Fortnite !

Airhead and The Magical Mixture Mill

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fortnite (y compris Battle Royale, Festival et LEGO Fortnite)

Guacamelee! 2 Complete

Metro Exodus

Rocket Racing

Super Meat Boy

Trackmania

© Amazon