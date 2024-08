Le 15 novembre 2023, Sony Interactive Entertainment a sorti un nouvel hardware, le PlayStation Portal. Si ça ressemble à s'y méprendre à une console portable, ce n'en est pas une. En effet, il s'agit d'un périphérique de lecture à distance qui peut streamer des jeux PS4 et PS5 depuis une PlayStation 5. Il vous faut donc la dernière machine du constructeur, le PS Portal et avoir impérativement une très bonne connexion chez vous, soit du VDSL2 au minimum mais la fibre de préférence. Décrié avant sa sortie, le périphérique est finalement un succès et une vraie PlayStation pourrait arriver bientôt grâce à cela.

Une nouvelle PlayStation Portable en préparation ?

Le PS Portal a été critiqué en raison de ses limites et de son prix. Contrairement à une PlayStation Portable, PS Vita ou de vraies consoles portables plus récentes comme la Nintendo Switch ou le Steam Deck, il est impossible de lancer des titres de sa bibliothèque. Ca ne sert qu'à diffuser des jeux depuis une PS5, et Sony ne laisse même pas la possibilité de streamer des jeux via le cloud gaming pour les abonnés PS Plus Premium. Une telle fonctionnalité pourrait très bien arriver dans le futur, mais le constructeur n'a pas fait de promesse là-dessus. Mais même sans cela, et à la surprise générale, c'est un carton.

Un succès qui pourrait donner envie à Sony Interactive Entertainment de produire une nouvelle PlayStation Portable ? Sur X, le leaker Tom Henderson a fait savoir qu'à la Gamescom 2024, beaucoup de monde était très intéressé par ce marché. « Presque tous les participants à la Gamescom ont eu des discussions intéressantes vis-à-vis des consoles portables. J'ai le sentiment que vous devriez économiser votre argent un peu plus longtemps si vous avez l'intention d'en acquérir une. Il semble qu'il y ait plus d'options et d'améliorations à venir (je ne suis pas sûr des délais exacts) » a-t-il déclaré. Pour rappel, Valve travaille déjà au successeur du Steam Deck, mais attend que la technologie ait franchi un cap pour proposer la suite, et non pas une simple itération.

Un internaute a voulu savoir si cela pouvait inclure une PlayStation Portable 2, et la réponse de Tom Henderson est pleine d'espoir. « Le PlayStation Portal a rencontré un grand succès et ils sont très attentifs au marché actuel des consoles portables ».

Image du PS Portal qui cartonne contre toute attente.

Un retour possible de la PSP ?

Il y a plusieurs mois cela, un journaliste russe, Anton Logvinov, a déclaré avoir entendu qu'une PSP 2 était en développement. Mais le hic, c'est que le line-up de départ ne serait composé que de jeux PS4, notamment des titres qui ont fait l'objet de portages sur PC comme Horizon, God of War ou encore Ghost of Tsushima. C'est bien... mais ce n'est pas top non plus. Payer une somme rondelette pour jouer à d'anciens jeux de ce type n'a que peu d'intérêt. Sony pourrait alors ajouter le cloud gaming sur cette PlayStation Portable, mais là encore, ça représenterait une limite difficilement acceptable.

Pour être compétitive, il faut impérativement qu'elle soit au niveau du Steam Deck, ROG Ally ou encore de la future Nintendo Switch 2. Un tel scénario est-il possible ? Dans l'absolu, oui. Les finances de Sony Interactive Entertainment sont extrêmement bonnes, et la société aurait donc les reins suffisamment solides pour supporter une PlayStation Portable. Mais le problème, c'est qu'il faut s'en donner les moyens, et lorsque l'on voit le soutien apporté au PSVR2, on se dit qu'une PSP 2 qui ne serait pas un vrai carton d'entrée aurait des chances d'être abandonnée très peu de temps après. De votre côté, êtes-vous prêts pour une nouvelle PlayStation Portable ?

Source : Tom Henderson.