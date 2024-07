Personne n’y croyait, beaucoup se moquaient et pourtant le PlayStation Portal a bel et bien trouvé son public. On l’a bien vu à chaque promotion par chez nous, il ne restait pas bien longtemps en vente lors de ses premiers mois de commercialisation. C’est bien la preuve que la majorité bruyante n’est nullement représentative de la totalité de la communauté, et ça marche pour tout d’ailleurs.

Le PlayStation Portal surpasse tout à la grande surprise de beaucoup de monde

À son annonce, le PlayStation Portal ne semble pas faire l’unanimité. Vendu comme une véritable extension de la PS5 et entièrement consacré à jouer à nos jeux en passant par le Remote Play, les joueurs se moquent. Beaucoup trouvent l’accessoire complètement gadget, peu fonctionnel et bien trop cher. Sony en demandait un joli billet de 220 € à la sortie, mine de rien, tout en sachant qu’il est vendu sans autre accessoire, pas de housse de rangement, rien.

Les premiers tests ne sont pas non plus hyper reluisants, certains pointant du doigt quelques soucis techniques. De notre côté, nous avions relevé des problèmes de stabilité notamment dus à une grosse demande de connexion. En somme, le PlayStation Portal n’est pas forcément adapté à tout le monde, mais ça ne l’a pas empêché de cartonner.

C’est bien simple, le PS Portal est l'accessoire le plus rentable de 2024, celui ayant engrangé le plus d’argent depuis le début de l’année, toute catégorie confondue. Une information que nous remonte le spécialiste Mat Piscatella sur ses réseaux sociaux après avoir dressé un bilan des meilleures ventes sur le secteur. Il affirme d'ailleurs que les ventes d'accésoire sont en baisses de près de 8% par rapport à l'année passé pour atteindre les 148 millions de dollars en mai 2024.

Quel avenir pour les consoles portable PlayStation ?

Sony doit se frotter les mains. Là où son PSVR 2 a eu beaucoup de mal à convaincre, obligeant la firme à revoir sa stratégie et à rendre son casque compatible avec les PC, le PlayStation Portal, lui, a réussi son pari et sans forcer. Reste maintenant à voir si Sony recommencera avec une nouvelle version plus tard.

Peut-être même que l’entreprise pourrait se pencher davantage sur le secteur des machines portables, comme le suggèrent souvent les bruits de couloir çà et là. On pourrait alors imaginer une sorte de Steam Deck, mais à destination des joueurs PlayStation par exemple. Sony a en tout cas encore quelques cartes à jouer et certainement plein de choses de prévues pour les années à venir.

Source : Mat Picatella