Les abonnés au PlayStation Plus sont en colère contre la liste des jeux gratuits à venir sur le service et le font clairement savoir via différentes tribunes.

C'est donc plus précisément la liste des jeux intégrant le PlayStation Plus Essential qui s'est attirée les foudres des abonnés. Pour rappel, ceux-ci arriveront le 7 janvier et seront disponibles jusqu'au 4 février. S'ils comptent une véritable pépite et le remaster d'un jeu plutôt apprécié, c'est surtout le troisième jeu de la liste qui a provoqué une levée de boucliers auprès des abonnés.

L'escouade des abonnés PlayStation Plus en colère

Le lineup des jeux PlayStation Plus de janvier comprendra donc pour rappel l'excellent The Stanley Parable, version Ultra Deluxe, Need for Speed Hot Pursuit Remastered et... Suicide Squad Kill the Justice League. Soit l'un des plus gros flops de 2024, dont le support par Warner Bros. Games et Rocksteady s'arrêtera ce mois-ci après seulement quatre saisons (et également une perte sèche estimée à 200 millions de dollars). Celle-ci accueille en tout cas comme nouveau personnage Deathstroke, ainsi qu'un mode hors-ligne.

C'est donc clairement la présence de ce dernier dans le catalogue PlayStation Plus de janvier qui déplaît profondément aux abonnés. Compte tenu de l'état de mort cérébral annoncé pour Suicide Squad, certains estiment cela honteux d'intégrer ce jeu dans le palier Essential. « Le jeu ne vaut même pas un centime - Amazon l'a donné aux abonnés Prime Gaming - Ils vont vraiment démarrer 2025 en nous refourguant un jeu-service mort que personne ne veut ? », ce genre de réactions malheureusement assez compréhensibles, compte tenu de la dommageable catastrophe qu'a été Suicide Squad pour Warner, et surtout pour l'autrefois adoré studio Rocksteady (Batman Arkham).

Pour ajouter du sel à la plaie, un utilisateur Reddit s'est fendu d'un comparatif des offres de jeu du PlayStation Plus en janvier des précédentes années, avec tous les ans de grands titres comme Uncharted Collection, Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic, Star Wars Jedi Fallen Order ou A Plague Tale Requiem. Comme vous pouvez le voir dans l'encart ci-dessous, ceux-ci avaient globalement été bien plus gâtés de janvier 2020 à janvier 2024. Reste à voir si les jeux des paliers Extra et Premium seront davantage à la hauteur du prix d'abonnement demandé pour en profiter.

Source : Subreddit PlayStation Plus