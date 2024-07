Développé par le studio chinois UltiZeroGames et attendu sur PlayStation 5 et PC, Lost Soul Aside a naturellement profité de l'événement ChinaJoy 2024 à Shanghai pour s'illustrer à nouveau. Et voilà un autre titre à surveiller de près du côté de l'Empire du Milieu.

L'exclu PlayStation 5 Lost Soul Aside montre encore son gameplay

À l'occasion du ChinaJoy 2024, de nombreux jeux chinois à venir notamment sur PlayStation 5 en profiter pour se montrer à nouveau, et même se laisser approcher via des démos jouables. On pense notamment à Phantom Blade Zero, qui devrait beaucoup plaire à celles et ceux qui ont aimé Sekiro de FromSoftware. L'autre titre notable dans cette catégorie est Lost Soul Aside, annoncé pour la première fois en 2016. Sony avait alors vu son énorme potentiel et s'en est arrogé l'exclusivité console deux ans plus tard.

Lost Soul Aside présente sur le papier tout l'ADN de ce que les joueuses et joueurs PlayStation 5 peuvent attendre d'une exclusivité sur la console du géant japonais. Il s'agit en effet d'un action-RPG adressant des clins d'œil très appuyés à des licences légendaires comme Devil May Cry dans son gameplay, et Final Fantasy dans sa direction artistique. Nous avons pu le voir à nouveau en action dans des vidéos de la démo disponible au ChinaJoy 2024. Le titre d'UltiZero Games se montre particulièrement nerveux dans ses combats, et grandiose dans ses décors.

Malgré un temps de développement extrêmement long, Lost Soul Aside ne dispose cependant pas encore d'une date de sortie établie. Celle-ci semble cependant plus proche que jamais. Ce titre prometteur pourrait ainsi arriver plus tard dans l'année, ou courant 2025 sur PC et PlayStation 5 (Pro ?). D'ici là, il faudra donc mettre son âme perdue de côté, en s'occupant sur d'autres jeux chinois comme le très attendu Black Myth Wukong, prévu quant à lui le 20 août sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : GamersPrey sur YouTube