La PS5 Pro refait ainsi parler d'elle de manière quelque peu indirecte, puisqu'il il est en effet plutôt question d'une technologie améliorée relative à la nouvelle architecture RDNA 4 d'AMD. D'après un rapport il y a quelques mois, le GPU de la prochaine console de Sony devrait pour rappel présenter un hybride de celle-ci et de la précédente, RDNA 3. Elle pourrait donc également profiter des nouveautés proposées par le concurrent de NVIDIA.

Une PS5 Pro bel et bien dans l'air du temps ?

Sur X.com, le bien informé Kepler a partagé une liste de fonctionnalités relatives au Ray Tracing à venir dans l'architecture RDNA 4 d'AMD. On y retrouve notamment le moteur Double Ray Tracing Intersect. Il s'agit grossièrement d'une tentative pour la Team Rouge de rattraper son retard par rapport à NVIDIA sur cette technologie en vogue, mais très gourmande. Puisque la PS5 Pro profitera en partie de ladite architecture, une telle fonctionnalité devrait être de la partie.

Pour revenir sur l'impact des performances du Ray Tracing, l'architecture RDNA 4 propose des améliorations notables comme la Trilogy Pair Optimisation, ou l'empreinte BVH. Des termes quelques peu alambiqués pour simplement dire que la technologie devrait se montrer à la fois plus aboutie et plus optimisée du côté de AMD. Là encore, selon Kepler, la PS5 Pro pourrait profiter en tout ou partie de ces bienfaits salutaires. Il convient toutefois d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pour l'heure que de suppositions.

Une console plus puissante et performante bien attendue cette année ?

Pour afficher de meilleures performances encore, la PS5 Pro devrait également bénéficier d'une technologie maison de Sony, qui lui est exclusive : le PlayStation Spectral Super Resolution. Celle-ci fonctionnera peu ou prou comme le DLSS de NVIDIA, pouvant upscaler une image dans une résolution supérieure, tout en offrant un taux d'images par seconde plus raisonnable. À noter cependant que le GPU de la console ne sera pas plus rapide que la PS5 originale, un tel sacrifice étant nécessaire pour le bien de la rétrocompatibilité.

Celles et ceux attendant donc cette console pour profiter au mieux des jeux à venir ont sur le papier de quoi se réjouir. D'après le généralement bien informé Tom Henderson, la PS5 Pro devrait finalement bien sortir cette année. Nous avons notamment vu que No Man's Sky avait, avec sa dernière et massive mise à jour en date, intégré en catimini de nouveaux paramètres graphiques spécifiques à cette dernière. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle de Sony pour en avoir le cœur net.