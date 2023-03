Les Pégases 2023 ont célébré le jeu vidéo à la Cigale hier soir (9 mars), et le moins que l'on puisse dire, c'est que deux nommés ont mis tout le monde d'accord. Deux hits qui avaient déjà conquis le cœur des joueurs et joueuses à leur sortie.

Du beau monde en compétition

Pour cette quatrième édition, les Pégases 2023 ont pu compter sur une très belle sélection de jeux français. Et pour cause, la suite des aventures d'Amicia et Hugo avec A Plague Tale Requiem était nommée dans plusieurs catégories, tout comme le beat'em all ultra stylé Sifu, ou encore le très atypique Stray où l'on contrôle un chat dans un univers cyberpunk.

Pour représenter l'outre-Atlantique dans le cadre de prix dédiés, l'événement a aussi misé sur des valeurs très sûres. Ainsi, pour le meilleur jeu vidéo étranger, on a eu un combat au sommet entre God of Ragnarok, Elden Ring et l'adorable mais punitif Tunic. Un jeu indépendant aux grandes ambitions qui va enfin avoir une version physique. Pour les jeux français comme étrangers, le choix était donc difficile, ou une évidence diront certains. Voici sans plus attendre tous les gagnants des Pégases 2023 avec un plébiscite pour les chats et les rats.

Le chat sur un tuyau brûlant. Crédits : Steam.

Les vainqueurs des Pégases 2023 avec le palmarès complet

C'est donc Stray qui a été sacré meilleur jeu vidéo des Pégases 2023, mais aussi meilleur titre indépendant et meilleur premier jeu. La Team Chat plus présente que jamais à cette cérémonie. A Plague Tale Requiem a tenu tête en raflant quatre récompenses, dont celle du public.

Enfin, à l'étranger, c'est Elden Ring, Spiritfarer et Tunic qui ont piqué la vedette aux autres nommés.

Meilleur Jeu Vidéo : Stray

Meilleur Vidéo Indépendant : Stray

Excellence Narrative : A Plague Tale : Requiem

Meilleur Game Design : Sifu

Excellence Visuelle : A Plague Tale : Requiem

Meilleure Innovation Technologique : Dune : Spice Wars

Meilleur Univers Sonore : A Plague Tale : Requiem

Meilleur Jeu Vidéo Etudiant : Alaska

Au-delà Du Jeu Vidéo : Flat Eye

Meilleur Jeu Vidéo Mobile : Tales Up

Meilleur Service d’Exploitation : Solasta : Crown of the Magister

Meilleur Premier Jeu Vidéo : Stray

Prix du Public : A Plague Tale : Requiem

Meilleur Jeu Vidéo Etranger : Elden Ring

Meilleur Jeu Vidéo Mobile Etranger : Spiritfarer

Meilleur Jeu Vidéo Indépendant Etranger : Tunic

Meilleure Accessibilité : Steelrising

Personnalité de l’Année : Nicolas Cannasse - président de Shirogames

Prix d’Honneur : Olivier Derivière - compositeur et musicien (Streets of Rage 4, A Plague Tale Innocence & Requiem, Dying Light 2...)

Les rats ont gagné ! Crédits : Steam.

Un trailer pour le nouveau jeu Tintin Reporter

Si vous êtes fans de Tintin et Milou, les Pégases 2023 ont également dévoilé un trailer de Tintin Reporter. Un jeu qui respectera à la lettre l'univers général et à l'album Les Cigares du pharaon.