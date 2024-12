Si vous ne connaissez pas Overcooked, et que vous êtes abonnés au PS Plus Extra, foncez le découvrir à condition d'avoir des collègues avec qui jouer. En effet, la licence de Ghost Town Games est une expérience qui prend tout son sens en co-op, en ligne ou local, bien que ce soit possible d'y jouer en solo. Le jeu d'action culinaire, qui vous demande de cuisiner des plats dans une ambiance de chaos, révèle tout son potentiel avec des amis... que vous pourrez perdre en route si vous n'arrivez à vous mettre d'accord sur le rôle de chacun. Mais les disputes sont aussi ce qui fait le sel de la franchise.

Stage Fright pique la vedette à un hypothétique Overcooked 3

Les Game Awards 2024 ont vraiment tenu leurs promesses avec des annonces pour tous les goûts. Au milieu des grosses pointures, les indépendants ont pu s'exprimer comme Ghost Town Games. Malheureusement, le studio n'était pas là pour Overcooked 3, mais un nouveau qui s'annonce tout aussi génial sur le papier, et tout aussi chaotique. À l'instar de la licence qui a propulsé les développeurs, la co-op est ici le maitre de mot, puisque le titre n'est même pas jouable en solo.

« Stage Fright est conçu dès le départ comme une expérience coopérative, débordant de moments chaotiques à la Overcooked et d'une coopération digne d'un jeu d'évasion. Jouez en ligne, ou mieux encore, côte à côte ». Comme indiqué par la description, Stage Fright est une sorte d'escape room en co-op qui prend place dans un monde plein de mystère, et même un chouia horrifique.

On devra guider Drew, Blake et Charlie, dans une « charmante histoire de passage à l'âge adulte avec un vrai cœur et des personnages mémorables. Passez d'une paire d'enfants à l'autre pour découvrir l'histoire de deux points de vue différents ». Vu le fun procuré par Overcooked, on est déjà très curieux d'en savoir beaucoup plus. Stage Fright n'a pas de fenêtre de sortie, mais vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits Steam.