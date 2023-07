La longévité de One Piece force le respect. Le manga a dépassé il y a peu les 1000 chapitres, alors que de son côté, l'anime a déjà livré plus de 1000 épisodes. Dans quelques jours, les fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda pourront la découvrir sous une toute nouvelle forme sur Netflix : celle de la série live-action. En plus de cela, il ne faut pas oublier que One Piece a aussi une belle histoire en jeu vidéo. Celle-ci pourrait repartir de plus belle étant donné qu'une grosse annonce qui devrait ravir les fans de Luffy est tombée.

Une très belle surprise pour la communauté One Piece

Vous le savez si vous suivez One Piece, le manga d'Eiichiro Oda, qui vient de dévoiler son chapitre 1088, possède un peu d'avance sur l'anime. Ceux qui suivent les deux en parallèle savent donc très bien qu'une des scènes les plus iconiques de l'œuvre arrive très bientôt dans la série, à savoir le moment où Luffy utilise pour la première fois le Gear 5. À cette occasion, Bandai Namco vient d'annoncer qu'une version spéciale du héros sous cette forme débarquait en DLC dans One Piece Pirate Warriors 4 !

Le character Pass 2 contiendra lui-même trois packs, dont le premier intègrera au jeu la version de Luffy en Gear 5 en septembre prochain. Au total, ce bundle inclura neuf nouveaux personnages jouables qui seront révélés au compte-gouttes. Pour le moment, on sait qu'Uta fait partie de ces protagonistes inédits. La bande-annonce dévoilée par Bandai Namco permet déjà de découvrir subrepticement Luffy éveiller son Fruit du Démon lors de la bataille d'Onigashima

Un Gear 5 qui ne serait pas temporaire

Notez bien que selon Famitsu, la transformation du héros ne s'active pas de façon permanente, mais seulement lors de l'utilisation de certains mouvements. On pouvait s'y attendre vu comment cette forme de Luffy est absolument dévastatrice. En tout cas, il faudra patienter un peu avant d'en voir plus, mais cette nouvelle devrait faire plaisir aux fans de One Piece.

Évidemment, le timing de cette annonce de Bandai Namco est parfait étant donné que l'épisode dans lequel Luffy utilise pour la première fois le Gear 5 sort le 6 août prochain. Plus de trois ans après sa sortie, le hack'n'slash développé par le studio Omega Force fait donc un retour fracassant au premier plan avec cette annonce que l'on n'attendait pas vraiment.