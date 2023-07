On ne compte plus les moments cultes dans One Piece. Grâce à sa longévité, mais surtout au talent d'Eiichirō Oda, les fans de la communauté garderont de merveilleux souvenirs du manga et de l'anime, même si quelques séquences et disparitions de personnages cultes (vous voyez de qui on parle) ont été particulièrement difficiles à vivre. Le manga ayant un peu d'avance sur l'anime, ceux qui suivent parallèlement les deux œuvres savent ce qui les attend dans les épisodes concoctés par Toei Animation. L'une des scènes les plus cultes de l'anime devait arriver prochainement, mais malheureusement, une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Grosse déception pour les fans de One Piece

Depuis plusieurs semaines, Inoxtag et toute la communauté française de One Piece poussent pour que l'épisode dans lequel Luffy utilise pour la première fois le Gear 5 soit diffusé... au Grand Rex ! La salle parisienne a fait monter la hype en suggérant qu'elle faisait tout son possible pour que cela aboutisse. Malheureusement, les fans de One Piece devront probablement assister à cette séquence culte de chez eux. « Ça ne sent pas bon.... L'ayant droit ne veut pas malgré de longues négociations », déclare le compte officiel du Grand Rex sur Twitter en réponse aux interrogations d'un fan.

Une nouvelle que le public n'avait pas vu venir, étant donné qu'hier, la chaîne YouTube de One Piece a dévoilé un teaser de l'épisode 1071 dans lequel Luffy utilise pour la première fois le Gear 5, lors du combat contre Kaido pendant l'arc Wano. Une bande-annonce qui révélait enfin la date de sortie de cet épisode tant attendu, qui paraîtra donc le 6 août prochain sur Crunchyroll. Une révélation qui laissait espérer une annonce du Grand Rex dans la foulée... qui n'est finalement pas du tout celle attendue par la communauté française de One Piece.

Encore un petit espoir pour une diffusion au cinéma ?

Les plus optimistes dirons que « ça ne sent pas bon » laisse tout de même un tout petit espoir que la Toei Animation, qui détient les droits de l'anime One Piece, finisse par céder. Soyons honnêtes, à seulement deux semaines de la diffusion, cela semble bien difficile à envisager. Quoi qu'il en soit, la superbe bande-annonce de l'épisode 1071 diffusée par la Toei Animation a fait son petit effet et le public sera certainement très heureux d'enfin découvrir cette scène culte, même sur un écran un peu plus petit. Rappelons que de son côté, le chapitre 1088 du manga vient d'être publié, alors que la série One Piece de Netflix a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce avant sa sortie prévue le 31 août prochain.