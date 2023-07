Ça y est, One Piece a enfin repris. Après une pause de quelques semaines en raison d'une opération subie par l'auteur du manga Eiichirō Oda, les fans peuvent à nouveau profiter des chapitres écrits par le mangaka. Le week-end dernier, le chapitre 1087 de One Piece a fait sensation, lui qui évoquait le combat de Garp face aux membres de l'équipage du célèbre Barbe Noire. Le grand-père de Luffy se retrouvait bien mal embarqué à la fin du dernier chapitre. Nous savons enfin ce qui va lui arriver, étant donné que le chapitre 1088 de One Piece vient tout juste de leaker.

ATTENTION SPOILER !!

Les prochaines lignes contiennent donc des spoils majeurs sur la suite du manga dont l'adaptation live-action arrive bientôt sur Netflix.

Résumé du chapitre 1088, Garp en mauvaise posture

Nous ne retrouverons toujours pas Luffy et son équipage dans le prochain chapitre de One Piece. Le chapitre 1088 se nommera "La dernière leçon", ce qui, comme vous vous en doutez, n'augure rien de bon... Alors qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il était advenu de Kuzan après la fin du dernier chapitre, il est vraisemblablement prêt à repartir au combat face à Garp. Selon le compte « One Piece Spoils », Kuzan va créer une lame de glace et transpercer Garp alors que celui-ci est entouré de pirates de Barbe Noire, en aussi mauvaise posture qu'à la fin du chapitre précédent. Koby, lui, va utiliser une toute nouvelle attaque nommée "Honesty Impact" dont nous ne connaissons pour le moment pas la puissance. Alors que la glace de Kuzan commence à le geler, Garp lâche un petit rictus, sans que nous sachions vraiment comment l'ancien Vice-amiral tente de s'en sortir... Le narrateur indique alors que « le héros légendaire Garp a disparu à la Ruche. Destin : inconnu ». La dernière page du chapitre montrera la Marine arriver sur l'île d'Egghead.

Le destin de Garp dans le chapitre 1088 de One Piece inquiète

Les fans sont très inquiets quant au destin de Garp après ce chapitre. Une partie de la communauté a beaucoup de mal à croire que le grand-père de Luffy soit mort, surtout que l'attaque de Kuzan n'avait pas tué Jaguar D. Saul sur l'île d'Ohara. Pour certains, une telle défaite serait même indigne de Garp... « S'il meurt, c'est la pire mort de l'histoire », écrit un fan sous le post du compte One Piece Spoils. D'autres pensent que si le narrateur indique qu'il est seulement « disparu », c'est qu'il fera bien son retour dans la suite du manga. Il y a de grandes chances que ce soit le cas, mais il faudra attendre les prochains chapitres de One Piece pour en avoir le cœur net. Malheureusement, le prochain chapitre sortira le 6 août en raison d'une nouvelle pause d'Eiichirō Oda. Il faudra également patienter 15 jours entre le 1089 et le 1090 étant donné que le Weekly Shonen Jump prend des vacances. En attendant, le chapitre 1088 de One Piece sera disponible le dimanche 23 juillet.