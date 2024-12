Quelque chose se prépare pour la série Netflix One Piece. En plus, ça viendrait d'Eiichiro Oda, l'auteur original en personne ! Il y a des chances que ce soit ce que tout le monde attend depuis longtemps.

Les amateurs de One Piece doivent faire face à quelques déboires ces derniers temps. Que ce soit sur papier ou à l'écran, la patience est une nouvelle fois de mise. D'une part, l'anime est en pause jusqu'à l'année prochaine, une absence compensé par le remake de l'arc des Hommes-Poissons. D'autre part, le manga alterne entre publication et semaine d'arrêt. Mais, on le comprend bien à l'approche des fêtes de fin d'année. Ils vont donc être ravis d'apprendre que du neuf devrait très bientôt se profiler du côté de la série live-action de Netflix !

Oda-sensei veut vous parler de la saison 2 de One Piece

Netflix poursuit son adaptation à succès du manga One Piece. Après une première saison qui a tout bonnement cartonné, la saison 2 se prépare. Le tournage semble même s'être terminé il y a quelques jours. Très peu de temps avant, l'auteur de l'œuvre originale s'était même rendu sur place pour rencontrer les équipes et notamment les nouveaux membres du casting. Il avait même partagé quelques photos pour l'occasion.

Et les bonnes nouvelles pourraient bien s'enchainer ! Il semblerait en effet qu'Eiichiro Oda se prépare à faire une belle annonce pour la série One Piece. On a quelques idées à propos de ce qu'il aurait à nous dire. D'abord, on s'attend à ce qu'il confirme que la saison 2 est bouclée. De plus, on attend toujours une date de sortie, même si tout concorderait pour 2025.

Ensuite, tout le monde espère un nouvel aperçu d'un Mugiwara très apprécié. De fait, le dernier teaser de la série One Piece montrait un tout petit aperçu de Tony Tony Chopper, le renne médecin de l'équipage. Alors, ne pourrait-on pas en voir plus très bientôt ? Notons qui plus est que le chapitre 1134 du manga sortira ce week-end. Or, Chopper est apparu pour la première fois sur papier dans le chapitre 134... Cette publication pourrait être un moment symbolique de le dévoiler entièrement.

Rappelons en outre que le Jump Festa se tiendra ce week-end également. La franchise One Piece y aura son stand. Plusieurs annonces sont prévues. On sait déjà que la nouvelle voix originale de Franky y sera présentée. Ce serait donc une belle fenêtre pour Oda d'évoquer la série Netflix.