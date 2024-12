L’heure est au bilan pour les inconditionnels de One Piece. L’année aura été mouvementée pour les fans de l’Équipage au Chapeau de Paille. L’anime est désormais en pause jusqu’à 2025, le manga a été mis à l’arrêt à plusieurs reprises et les lecteurs ont eu moins de chapitres qu’ils ne l’espéraient. Ces douze derniers mois ont cependant été riches en révélations pour quiconque lit assidûment l'œuvre d’Eiichiro Oda et le mangaka ne pouvait pas terminer 2024 sans une ultime surprise pour son public. Le chapitre 1134 vient en effet de leaker et une théorie de longue date semble enfin se confirmer.

Premiers leaks pour le chapitre 1134 de One Piece

La séquence émotion a pris fin à Elbaf. Les retrouvailles entre Robin et Saul ont fait couler de nombreuses larmes, surtout celles des deux intéressés. Luffy, jusque-là tout sourire et silencieux, prend enfin la parole afin de remercier le géant d’avoir sauvé la vie de son archéologue à l’époque. Mais Lilith, elle n’a que faire de ce beau moment et il se trouve qu’elle a un clone de Vegapunk en sa possession, Stella, et qu’elle a des choses à faire sur l’île. Le chapitre 1134 de One Piece nous présente ensuite la Bibliothèque « Hiboux », où les livres de taille régulière sont agrandis afin que les géants puissent les lire. Pendant ce temps, le fameux Loki échange avec quelqu’un prénommé « Mosa », sans que l’on en sache plus.

Nouveau changement de scène, cette fois au « Heaven World », le point culminant d’Elbaf qui se situe dans un château. À peine les lieux sont présentés que des cercles magiques apparaissent soudainement et deux personnes en ressortent. L’un d’entre eux ressemble trait pour trait à Shanks à un détail près, ce serait celui aperçu dans le chapitre 907. Les premiers leaks du chapitre 1134 de One Piece expliquent qu’il est vêtu d’un manteau noir et qu’il est dessiné dans la même position que lorsqu’on l’a vu à Mary Geoise. L’un des leakers affirme qu’il est pour l’heure impossible de voir s’il a sa cicatrice ou non.

« Shanks » dans le chapitre 907 de One Piece

Le frère jumeau de Shanks ?

Pour rappel, Shanks a été dessiné à plusieurs reprises dans le manga sans sa fameuse griffure sur le visage. Certains pensaient d’abord qu'il s’agissait d’une erreur du mangaka, qui a réfuté cette hypothèse. La théorie veut alors que Shanks ait un jumeau qui soit de mèche avec le Gouvernement Mondial, voire même qu’il soit un des Chevaliers Divins. À ses côtés dans le chapitre 1134 de One Piece, un nouveau personnage encore jamais vu.

Il porte lui aussi un long manteau noir et son visage est à découvert. Les leaks suggèrent qu’il aura un design assez intéressant, mais il faudra attendre d’avoir le chapitre complet pour découvrir ce qu’ils voulaient dire. Quant au Shanks mystérieux, nous aurons sans doute des réponses avant la fin de l’année. Le manga ne sera pas en pause, et si le chapitre 1135 doit arriver en janvier 2025, les premiers leaks eux sont attendus avant le Nouvel An.

