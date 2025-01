La plateforme Netflix aurait-elle trouvé sa nouvelle poule aux œufs d'or avec One Piece ? De nouvelles ambitions seraient au programme, ça promet du lourd pour les fans.

Les fans de One Piece sont légèrement aux abois en ce moment. Même si le remake de l'arc des Hommes Poissons est vraiment satisfaisant, la suite de l'anime se fait attendre. Néanmoins, on sait que de belles choses arrivent autour de la franchise, parmi lesquelles la saison 2 de la série live-action adaptée par Netflix. Cela dit, la plateforme aurait aussi d'autres projets pour l'œuvre d'Eiichiro Oda.

Netflix voudrait embarquer au-delà de la série One Piece

La série live-action One Piece était un pari risqué. Adapter un univers aussi farfelu en prise de vue réelle n'était pas exactement la garantie d'un succès. Pourtant, l'histoire aura prouvé aux plus dubitatifs qu'ils avaient tort. Avec un budget de 144 millions de dollars pour transposer les 12 premiers tomes du manga en 8 épisodes d'1 heure, la plateforme de SVOD a mis les moyens. Le résultat a été pus que payant puisque la saison 1 a pulvérisé les records d'audience.

Dès lors, la saison 2 est particulièrement attendue du public. Celle-ci couvrira les événements depuis la fin de l'arc East Blue jusqu'à Alabasta. Nous retrouverons donc plusieurs personnages absolument iconiques, dont Miss All Sunday, Vivi et, bien sûr, l'adorable Tony Tony Chopper. Le tournage s'étant déjà terminé, on croise les doigts pour découvrir cette suite dès 2025.

Cependant, d'autres surprises pourraient bientôt s'annoncer. D'après l'internaute MyTimeToShineHello, qui partage de nombreuses actualités de la Pop Culture sur le réseau social X, Netflix voudrait aller au-delà de la seule série One Piece. Les chiffres obtenus par la saison 1 auraient inspiré à la plateforme de plus amples envies d'adaptation.

Netflix est tellement satisfait de One Piece qu'il envisage de faire d'autres séries/films dans cet univers.

La richesse de l'univers de One Piece est telle que Netflix aurait de quoi faire ! Eiichiro Oda a imaginé une galerie de personnage si vaste pour son manga qu'une tonne de spin-offs leur étant dédiés seraient imaginables. Sous le post X de MyTimeToShineHello, certains rêvent déjà d'une série centrée sur Portgas D. Ace par exemple. On pourrait aussi songer à l'adaptation des romans tirés du manga, à l'instar de celui sur l'origin story de Roronoa Zoro sorti l'année dernière. Attendons de voir, mais tout cela pourrait être prometteur.