Ils en vivent des aventures nos Mugiwara ! Depuis 1997, Luffy et ses compagnons écument les mers dans One Piece. Avec le succès retentissant qu'on lui connait, le manga-fleuve d'Eiichiro Oda s'est décliné sous toutes sortes de formes : en anime, bien évidemment avec presque autant d'épisodes que de chapitres, en série live action sur Netflix, et aussi en romans et nouvelles, et c'est ce qui nous intéresse ici.

De temps en temps, l'univers de l'équipage du Chapeau de Paille s'enrichit d'histoires inédites en dehors des cases et des planches. Les romans, ou plus exactement les light novel — ces romans illustrés, souvent courts, à destination des adolescents et jeunes adultes très en vogue au Japon —, sont de bonnes opportunités de prolonger l'histoire de personnages spécifiques. Revenons donc sur le contenu du prochain light novel One Piece, qui vient de paraître.

L'origin story d'un personnage culte se prépare dans One Piece

Le nouveau spin-off One Piece s'écrira sous forme romanesque. Comme annoncé en avril dernier, il s'agira d'un light novel dédié à Roronoa Zoro, le sabreur émérite du l'équipage mené par Luffy. L'auteur Jun Esaka y reviendra sur le passé de ce personnage adoré des fans depuis les tous premiers chapitres du manga.

© Eiichiro Oda / Toei Animation.

Et quand il est question de One Piece, on peut se fier à Pew. Cet internaute qui partage régulièrement des leaks avérés autour de l'œuvre d'Oda. Sur son compte X (ex-Twitter), il dévoile ainsi le contenu du light novel ZORO - Josho Sasakaze, exclusivement paru le 4 juin dernier dans le One Piece Magazine. Avant de découvrir l'adaptation chez nous, découvrons ce que raconte ce nouveau roman.

L'histoire remontera à la jeunesse de Zoro, quelque temps après la mort de Kuina. Touché par la disparition son amie et rivale d'enfance, l'apprenti sabreur se met à l'épreuve. Il voyage donc dans la région où réside le clan Shimotsuki auprès de qui il suivait sa formation. C'est à ce moment qu'il entend pour la première fois parler de Dracule Mihawk, surnommé « Œil de faucon ».

De dojo en dojo, ce dernier a acquis la réputation d'être un très grand épéiste. Sachant qu'il finirait par y venir, Zoro s'en retourne au dojo de son maître pour attendre avec excitation cet adversaire. Mais, lorsque Mihawk se présente à lui, il n'y a aucun doute : ce n'est pas l'homme qu'il aspire à dépasser depuis toujours. Sans surprise, notre héros en vient donc à bout d'un seul coup.

Ce faisant, Zoro décroche sa cette 2001e victoire. Ainsi, il égale le nombre de défaites subies de la part de Kuina. Ainsi, il peut tourner la page sur son passé et enfin entamer le long voyage sur les pas de Mihawk... ce même voyage qui le conduira jusqu'à Luffy. Cela peut paraître maigre, mais c'est une histoire émouvante. Nul doute que les fans de Zoro seront touchés par cette nouvelle origin story.