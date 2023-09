La série live action One Piece est enfin sortie sur Netflix et forcément, tout n'est pas comme dans le manga. De gros changements ont été opérés, dont certains déplaisent aux fans.

Le live action de One Piece était l'une des séries les plus attendues de l'année. Après des années d'attente, ça y est, les huit épisodes de la saison 1 sont sortis sur Netflix le 31 août. Les premières critiques étaient rassurantes et les fans peuvent enfin se faire leur avis sur cette adaptation colossale. Toutefois, il est impossible d'être 100% fidèle au matériau de base et ça, les showrunners Matt Owens et Steven Maeda le savaient. Des changements ont donc dû être effectués et les têtes pensantes justifient leur décision. Attention, l'article contient des spoilers assez mineurs sur l'histoire de la série.

Des changements dans la série One Piece de Netflix

Certains de ces changements ne sont pas très importants et passent relativement inaperçus. Par exemple, le moment exact où Luffy rencontre Zoro et Nami n'est pas tout à fait le même que dans le manga. Dans une veine similaire, quelques personnages ont subi des altérations physiques. C'est le cas d'Usopp et son nez long ou Sanji avec son sourcil si particulier. Mais ces petites retouches n'impactent pas gravement l'histoire de One Piece. Maeda a d'ailleurs apporté une explication derrière ce choix. Il ne voulait pas donner l'impression d'avoir affaire à un cartoon ou à du cosplay.

Je sentais que le nez allait être involontairement comique, qu'il allait détourner l’attention portée sur le personnage. De même pour le sourcil de Sanji — son sourcil frisé — et nous avons eu un débat très passionné à ce sujet. Mais en fin de compte, nous avons décidé de ne pas utiliser le sourcil afin de rendre le show plus réel, plus ancré dans la réalité. Steven Maeda

Ceci étant dit, des grosses modifications sont à relever et elles sont moins bien passées auprès des fans. On note notamment que Don Krieg, le premier vrai méchant auquel Luffy se frotte dans l'anime, n'est là que pour une poignée de minutes dans la série live action. Cette décision ne fut pas prise sans raison. En effet, l'idée était d'introduire plus rapidement le personnage d'Arlong, antagoniste majeur de l'histoire de Nami. Maeda et Owens voulaient que l'homme-poisson soit le gros morceau de cette saison 1 de la série One Piece. Un choix loin de mettre d'accord toute la communauté One Piece, mais qu'à cela ne tienne, Eiichiro Oda a donné sa bénédiction.

Nous avons pris la décision, et Oda nous a donné sa bénédiction pour amener Arlong au Baratie pour le présenter plus tôt que dans le manga.

La saison 2 déjà en approche ?

Enfin, on remarque deux autres changements. Le premier concerne le vice-amiral Garp (alerte au spoiler). En plein milieu de saison, on nous apprend qu'il est le grand-père de Luffy. Dans le manga, cette révélation arrive bien plus tard. Pour les néophytes, ce n'est rien de très grave. Pour certains fans, cela peut être problématique. Mais il ne faut pas oublier qu'une adaptation aussi conséquente que celle de One Piece se doit de prendre des libertés. Le deuxième s'applique aux narrateurs de l'anime : Mahito Ohba pour la version originale et Bill Jenkins pour la version anglaise. Ils ont été remplacés par Ian McShane.

La série One Piece connaît déjà un succès démentiel. Ainsi, une saison 2 paraît inévitable, mais pour le moment, ce n'est pas dans les plans de Netflix. Par contre, le showrunner Maeda n'est pas contre l'idée de rempiler pour une suite. Après tout, il ne reste plus qu'à se servir, puisque le scénario a déjà été écrit. Si la deuxième saison finit par voir le jour, on peut s'attendre à rencontrer des visages familiers. On pense notamment à celui Chopper, Nico Robin ou encore Smoker, ce dernier ayant carrément été montré à la fin de la saison 1.