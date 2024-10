Le chapitre 1128 de One Piece a d'ores et déjà leaké en ligne. On découvre nos Mugiwara dans une situation déjà pleine de surprises, avec une révélation à laquelle on ne s'attendait pas.

One Piece n'en finit pas de surprendre. On le voit bien avec l'adaptation en live-action de Netflix. La saison 2 s'est beaucoup dévoilée ces dernières semaines. Après les annonces officielles, de nouveaux leaks des décors sont survenus. Or, ceux-ci devraient encore plaire aux fans. Mais, dans l'immédiat, c'est une autre fuite qui va les intéresser ! Comme presque chaque semaine, le chapitre à paraître du manga circule sur la toile avant même la sortie. Découvrez avec nous ce qu'il vous réserve.

Que raconte le chapitre 1128 de One Piece ?

Après l'arc Egghead, One Piece a entamé une nouvelle saga avec le chapitre 1126. Nos héros évoluent désormais dans un cadre viking, qui promet toujours autant d'humour et de péripéties comme l'a déjà montré le dernier chapitre. Et celui-ci n'était pas de tout repos, rappelez-vous : Nami et Usopp se sont retrouvés en mauvaise posture face à des animaux disproportionnés.

Le chapitre 1128 délaisse notre duo pour s'intéresser plutôt au reste du groupe. Passée la couverture aux airs de Harry Potter, avec nos héros volant sur des balais et portant un uniforme scolaire, on retrouve les Chapeau de paille dans un nouveau village. À leur grande surprise, il n'est pas peuplé de géants, mais d'humains de leur taille.

Plus étonnant : l'équipage découvre alors que le royaume n'est qu'une illusion. Il est la création d'un géant, appelé le « Dieu Soleil », qui l'a placé dans un coffre à jouets. Justement, à peine nos héros retrouvent-ils Chopper qu'ils tombent sur cette fameuse “divinité”. Le géant, identifiable au crâne de cerf qu'il porte sur la tête, les surprend alors qu'ils tentent de s'échapper et se lance à leur poursuite... Les rattrapera-t-il ? Nous le découvrirons certainement dans le chapitre 1129, la semaine prochaine.

Exemple de géants Erbaf précédemment aperçus dans l'anime One Piece. © Eiichirō Oda / Toei Animation

Comment lire OP 1128 gratuitement ?

Si vous l'ignorez encore : il est possible de lire One Piece (et un tas d'autres mangas comme Jujutsu Kaisen ou Sakamoto Days) gratuitement et très facilement ! Il suffit pour cela de se rendre sur MANGA Plus. Créé par l'éditeur Shueisha, on y retrouve les 3 derniers chapitres d'une tonne de séries pendant une durée de trois à quatre semaines. Ainsi, le chapitre 1128 des aventures de Mugiwara vous attendra dimanche 6 octobre sur la plateforme, aux alentours de de 17 heures.