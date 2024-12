À quel point avez-vous été gâtés à Noël ? Que vous ayez célébré ce jour ou non, on a encore des cadeaux pour vous ! En cette fin d'année, les occasions de jouer sans débourser ou d'embellir son expérience sur sa console se multiplient. Si vous êtes sur Nintendo Switch et abonné au Online, on a de quoi vous ravir jusqu'à début janvier ! N'attendez pas trop, car les offres vont s’égrener à toute vitesse pendant moins de deux semaines.

Un tas de jolis cadeaux sur Nintendo Switch

Le Nintendo Switch Online n'est pas qu'un service permettant de jouer en ligne. Il vous donne accès à des catalogues de jeu rétro et même à des essais ponctuels de jeux récents. Ce n'est pas tout, car il vous donne encore quelques avantages supplémentaires, notamment la possibilité de personnaliser plus en profondeur votre profil de joueurs.

Tous les jours, du 26 décembre 2024 au 13 janvier 2025, Nintendo permet à ses abonnés de récupérer des icônes pour habiller leur profil d'utilisateur sur leur Switch. C'est une façon de revivre les grandes sorties de l'année en mettant en avant les nouveautés qui sont venues enrichir le catalogue de la console hybride. On retrouve donc du Zelda Echoes of Wisdom, du Mario & Luigi ou même une licence plus modeste comme Endless Ocean.

Pendant toute cette période, les jeux représentés changeront chaque jour, mais apparaîtront par deux fois. Voici le calendrier qui s'applique :

26/12 et 04/01 : Mario vs Donkey Kong

27/12 et 05/01 : Princess Peach Showtime

28/12 et 06/01 : Luigi's Mansion 2 HD

29/12 et 07/01 : Paper Mario La Porte millénaire

30/12 et 08/101 : Endless Ocean Luminous

31/12 et 09/01 : The Legend of Zelda Echoes of Wisdom

01/01 et 10/01 : Super Mario Party Jamboree

02/01 et 11/01 : Mario & Luigi L'Épopée fraternelle

03/01 et 12/01 : Nintendo World Championship NES Edition

© Nintendo

En outre, les abonnés aux Nintendo Switch Online pourront gagner des points de platine en lien avec les jeux représentés tout le long de cette opération. Pour cela, il suffit de jouer aux jeux indiqués directement dans le menu du service (à retrouver sur votre console Switch). Ainsi, vous obtiendrez les points qu'il vous faut pour acquérir qui vous font de l'œil !