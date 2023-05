Depuis le 12 mai, Tears of the Kingdom fait le bonheur des possesseurs d'une Switch. Et si nintendo prévoyait désormais un film ?

The Legend of Zelda est sans conteste l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. C'est également l'une des séries les plus importantes dans l'histoire de l'industrie. Avant tout connus pour être des jeux d'action-aventure, les Zelda ont évolué avec les années. En 2017, Breath of the Wild s'est avéré être une énorme révolution des jeux en monde ouvert. Depuis quelques jours, Tears of the Kingdom lui a emboîté le pas. A présent, n'est-il pas l'heure que Zelda débarque sur grand écran ?

Un film Zelda ? Une possibilité sérieusement envisageable

Les adaptations de jeux vidéo en films et séries ne se comptent plus. Autrefois destinées à un public de niche et souvent à la qualité douteuses, elles sont aujourd'hui ultra populaires. Surtout, beaucoup sont devenues bien meilleures. Arcane, The Last of Us, Pokémon : Détective Pikachu, Sonic, le film... On ne compte plus les adaptations à succès. Mais dernièrement, c'est évidemment le film Super Mario Bros. qui a secoué le monde du cinéma. Salué par des critiques dithyrambiques de la part du grand public, il a explosé les records au box office. En un peu plus d'un mois, il a dépassé le milliard de dollars de recette dans le monde, quatre semaines après sa sortie !

Alors forcément, on se dit que cela doit inspirer Nintendo. Lors d'un entretien accordé à Polygon, Eiji Aonuma s'est vu interroger au sujet de l'avenir. L'homme est l'un des principaux créateurs de la franchise The Legend of Zelda. On lui a donc demandé si un long-métrage serait envisageable. Prudent, l'homme n'écarte pas la possibilité. En fait, il semble même la trouver alléchante !

Je dois dire que je suis intéressé, c'est certain. Mais ce n'est malheureusement pas juste parce que JE suis intéressé par quelque chose, que cette chose va se produire. Eiji Aonuma, via Polygon

Et comme si cela ne suffisait pas, Hidemaro Fujibayashi, notamment réalisateur de Skyward Sword et BOTW, a renchéri. Présent aux côtés de Aonuma, il affirme que le destin de Zelda est entre les mains des joueurs. Selon lui, c'est "peut-être la voix des fans qui est importante ici". A eux de se faire entendre, donc.

Des films Nintendo à prévoir dans les prochaines années

Super Mario Bros., le film a dépassé les 6,6 millions d'entrées en France, en faisant le plus gros succès d'Universal Pictures dans l'Hexagone. Il a surtout dépassé le milliard de dollars de revenu au box office mondial, et il est donc logique que Nintendo compte continuer de capitaliser sur ses licences cultes. L'avenir de Zelda en film reste incertain, mais les longs-métrages vont forcément être plus nombreux à l'avenir. C'est Shuntaro Furukawa, président de la firme nippone, qui l'affirme.

À l'avenir, nous travaillerons également sur diverses productions vidéo, comme nous l'avons fait l'année dernière avec l'acquisition de Nintendo Pictures en tant que filiale. Nous avons l'intention de consacrer davantage d'efforts à diverses productions cinématographiques, comme nous l'avons fait l'année dernière avec la création de la filiale Nintendo Pictures. Shuntaro Furukawa, via le site officiel de Nintendo (en japonais)

En attendant, on vous rappelle que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est disponible sur Switch depuis vendredi. Enfin, à moins de vivre dans une grotte, vous le saviez déjà.

De votre côté, seriez vous hypés par la création d'un "Nintendo-Verse" au cinéma ?