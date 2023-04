Les films Sonic ont rencontré un succès certain en salles, et c'est donc en toute logique qu'une série dérivée s'apprête à voir le jour.

Depuis son lancement il y a moins de deux semaines, le film Super Mario Bros. écrase tout sur son passage. Le long-métrage de Nintendo et Illumination explose les records au box-office et reçoit un accueil très chaleureux. A tel point, d'ailleurs qu'il en est venu à éclipser toute forme de concurrence. Pourtant, il ne faut pas oublier que les films Sonic the Hedgehog ont, à leur niveau, également rencontré un certain succès en salles. Et malgré des retours globalement plus tièdes du public, SEGA travaille déjà sur une série spin-off. Et on a une bonne nouvelle à son sujet !

Après des films Sonic, une série sur Knuckles

Peu après la sortie du deuxième film en 2022, SEGA et Paramount Pictures ont annoncé qu'un troisième volet verrait le jour. A priori, celui-ci devrait paraître à la fin de l'année 2024. L'attente aurait donc pu s'avérer très longue, mais vous allez avoir de quoi patienter. En début d'année dernière, un spin-off centré sur le personnage de Knuckles avait été teasé. Eh bien on apprend aujourd'hui que le projet suit bien son cours, et qu'il est même officiellement entré en production ! Le tournage a donc commencé. Comme prévu, il s'agira d'une série, disponible en exclusivité sur Paramount+.

Initialement apparu comme antagoniste aux côtés du Dr. Robotnik dans le second film Sonic, l'échidné rouge va ici "accepter de former Wade comme son protégé et de lui enseigner les voies du guerrier Echidné". C'est, pour l'heure, tout ce que nous savons du scénario de cette série.

Il n'a fait que s'entraîner toute sa vie. La production a commencé pour 'Knuckles', la série dérivée des films Sonic, qui arrive bientôt sur Paramount Plus.

Le casting se dévoile plus en détails

En attendant d'en apprendre et d'en voir plus sur cette série TV dérivée de Sonic, attardons-nous sur les premières informations en notre possession. Celles-ci concernent les personnes impliquées dans le projet. On sait par exemple qu'Idris Elba reprendra son rôle (voix et captures de mouvements) de Knuckles, tandis qu'Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up) et Ellie Taylor (Ted Lasso) seront également de la partie. Le personnage de Maddie (Tika Sumpter) sera aussi de retour. Le Limier de Game of Thrones, Rory McCann devrait pour a part effectuer une apparition en tant que "guest star".

Pour ce qui est du reste, on sait que Jeff Fowler, réalisateur des deux films Sonic, réalise l'épisode pilote et occupe le poste de producteur exécutif sur l'ensemble de la série. A ses côtés, John Whittington, scénariste de Sonic. Celui-ci sera également le principal scénariste de Knuckles. Cela fait beaucoup de noms à digérer d'un seul coup, mais on peut être rassuré d'apprendre que de nombreuses personnes déjà impliquées dans les films seront de retour. En attendant, foncez découvrir ce jeu qui a osé causer la mort de Sonic !