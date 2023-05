En 2022 nous pouvions découvrir la série Netflix Dahmer qui se veut être une représentation réaliste de la vie du tueur en série Jeffrey Dahmer, de sa jeunesse à sa capture et sa condamnation pour ses crimes. Notons que la série est assez sombre et dérangeante car elle explore notamment la psychologie complexe du criminel et les "faits" qui ont contribué à sa descente dans la folie. Derrière cette œuvre morbide, on trouve le réalisateur Ryan Murphy, le créateur de nombreuses séries telles que American Horror Story... Sauf que cette fois l'horreur est bien réelle et non une simple fiction.

Une suite chez Netflix qui va faire encore polémique

Si réelle d'ailleurs que lors de la diffusion de la série sur Netflix, le show a fait polémique et a provoqué un scandale notamment au sein de la famille des victimes du tueur mais aussi celle de Dahmer lui même. La sœur de Errol Lindsey, l'une des victimes de Jeffrey Dahmer reproche par exemple à Netflix et à Ryan Murphy de ne pas avoir prévenus les proches. Malgré tout, l'entreprise de streaming américaine est assez confiante pour proposer une suite avec Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story. Cette fois-ci, il s'agit de raconter l'histoire assez sordide des frères Menendez, condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents, le tout avec un fusil à pompe. Notons d'ailleurs que les deux criminels sont toujours vivants et furent condamnés à la prison à perpétuité (réelle) pendant le jugement. Si l'histoire vous intéresse on vous conseille d'aller faire un tour sur la page Wikipédia de l'affaire. C'est purement machiavélique.

Au sein du teaser ci-dessus on peut entendre l'appel au 911 (les urgences américaines), cela fait écho au véritable appel que les frères ont passé après le meurtre pour se dédouaner de l'assassinat. Oui, l'horreur humaine n'a aucune limite. Netflix a prévu la sortie de cette nouvelle série pour 2024. Et nul doute que cela risque une nouvelle fois de faire parler. À la différence cette fois que les victimes et les coupables sont au sein d'une seule et même famille. Il y a donc peu de chance que le scandale soit du coté de la famille des victimes.

De votre coté, que pensez-vous de la mise en scène de crimes pour le bien d'une série TV ? Etes vous choqué par ce type d'attrait et de mise en scène ? Dites nous au sein des commentaires.