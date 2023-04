Attendue au tournant par les fans des l'oeuvre originale, la série One Piece par Netflix ne s'est pas encore montrée en action. Et pourtant, sa date de sortie vient d'être dévoilée à l'avance.

Alors que les adaptations de jeux vidéo fleurissent sur les plateformes de streaming et au cinéma, les mangas ont eux aussi le vent en poupe auprès des géants de la SVoD. En particulier du côté de Netflix, très friand des adaptations en live action des œuvres japonaises préférées des fans. Le résultat est assez mitigé, en attestent les retours sur les séries Death Note et Full Metal. La firme n’a cependant pas froid aux yeux et est prête à s’attaquer à un monument du manga : One Piece. Une série Netflix est en effet attendue pour le courant de cette année et sa date de sortie vient justement de fuiter.

La série One Piece par Netflix en septembre ?

La série One Piece de Netflix est attendue au tournant. A l’annonce d’une adaptation en live action, la communauté a directement été divisée. D’un côté les plus optimistes, curieux de voir ce que l’univers d’Eiichiro Oda donnerait avec des prises de vue réelles. De l’autre, ceux lassés des essais plus ou moins médiocres en la matière et qui craignent déjà le pire. Le géant américain avait offert une petite mise en bouche au début d’année en dévoilant les silhouettes des personnages de dos qui donnent le ton. On y voyait Luffy (Iñaki Godoy) dos face au soleil couchant et tandis que sur un autre cliché il était accompagné par ses quatre premiers nakama et de ce bon vieux Merry. Et c’était tout. Il semblerait néanmoins que Netflix soit bientôt prêt à montrer une première bande-annonce de la série One Piece puisque sa date de diffusion a visiblement déjà été arrêtée.

Michael Wood BSC, directeur de la photographie sur le projet, a semble-t-il lâché le morceau avec un peu d’avance. Comme l’ont remarqué plusieurs fans, la bio de son compte Instagram mentionne désormais une date de sortie pour le 23 septembre 2023 sur Netflix. Une date qui correspond aux dernières déclarations de Mackenyu Arata, interprète de Zoro, qui avait confirmé que la série One Piece arriverait cet automne dans l’édition de mai du magazine GQ.

Quels événements seront dans la série ?

Pour mémoire, la série One Piece de Netflix suivra l’arc d’East Blue soit la genèse de l’équipage au Chapeau de Paille allant de sa rencontre entre Luffy et Shanks jusqu’à ses premières péripéties en compagnie de Zoro, Nami, Sanji et Usopp. On ne sait en revanche pas si l’adaptation réussira à couvrir l’ensemble de cet arc, ni même si elle prendra des libertés pour le raccourcir.

Il est en tout cas certain de voir des têtes très appréciées du manga dont Kobby, Alvida, Monkey D. Garp, Arlong, Morgan, Kaya, Zeff ou encore Mihawk. Les grands combats semblent donc assurés. Il faudra néanmoins attendre une première bande-annonce et des informations officielles pour avoir plus de précisions.