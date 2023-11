Les sorties Netflix de la semaine du 20 au 26 novembre 2023 se poursuivent avec le retour du plus gros succès de la plateforme. Mais dans un format complètement inattendu et étonnant.

C'est une très belle semaine pour les abonnés Netflix avec la sortie d'une série légendaire, Batman la série animée. Un show culte à voir dès maintenant, mais pas en intégralité. La plateforme n'a pu fournir que 65 épisodes sur les 109 disponibles. Depuis quelques heures, une autre licence ô combien importante pour le service de SVOD est revenue.

Une énorme nouveauté Netflix de la semaine 47 est là !

En plus de Batman The Animated Series, on rappelle que les sorties Netflix de la semaine contiennent un film d'animation totalement inédit : Leo. Une comédie qui suivra un lézard de 74 ans qui vit ses derniers moments auprès d'élèves. « Dans cette comédie musicale initiatique, Adam Sandler prête sa voix à Leo. Un lézard qui vit sa dernière année en tant qu'animal domestique d'une classe élémentaire ».

Un petit apéritif avant la (très) grosse nouveauté Netflix du jour : Squid Game Le Défi. Ce n'est pas la saison 2 de la série coréenne ultra populaire, mais une téléréalité un peu hors du commun. En effet, 456 personnes sont invitées à relever des défis basés sur ceux du show original pour remporter 4,56 millions de dollars. « Dans ce concours télévisé, 456 joueurs bien réels participent à une compétition dans l'espoir de gagner 4,56 millions de dollars, un prix qui peut changer une vie. Au fil des défis inspirés par la série originale (et de quelques surprises), les stratégies, les alliances et le caractère de chaque participant seront mis à rude épreuve au fur et à mesure que les concurrents seront éliminés ».

Les participants ne lutteront donc pas pour leur survie, contrairement à la série Netflix, mais pour un gros pactole. Les cinq premiers épisodes de Squid Game Le Défi sont en ligne, mais les suivants arriveront plus tard.

Partie 1 : 22 novembre (cinq épisodes)

Partie 2 : 29 novembre (quatre épisodes)

Partie 3 : 6 décembre (un épisode)

Squid Game Le Défi disponible, d'autres projets en développement

Squid Game est encore aujourd'hui le plus carton de Netflix. La série a compatibilisé plus de 2,2 milliards d'heures de vues, ce qui lui a permis de dépasser la saison 4 de Stranger Things. Il était donc logique que la firme au N rouge souhaite capitaliser un minimum dessus, et ce n'est que le début. Bientôt, vous pourrez tenter de gagner de l'argent avec des machines à sous Squid Game. Non, ce n'est pas une blague. Celles-ci seront installées dans les casinos américains, mais vu le potentiel, ça devrait finir par être disponible partout dans le monde.

Selon le journaliste Jeff Sneider, Netflix aurait aussi approché David Fincher - qui vient de sortir son film The Killer sur la plateforme - pour réaliser un remake américain de Squid Game. Une rumeur assez crédible vu la source, mais qui n'a pas encore été confirmée. Toutefois, on sait que David Fincher et Netflix doivent collaborer ensemble au moins jusqu'en 2024. Les deux sont en effet liés par un contrat d'exclusivité qui prendra fin l'année prochaine.

Et Squid Game saison 2 dans tout cela ? « Squid Game revient officiellement pour une saison 2 » a annoncé la plateforme l'année dernière. Le réalisateur Hwang Dong-hyeok sera également de retour, et c'est malheureusement la seule information pour le moment.