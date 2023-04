A son arrivée sur Netflix en septembre 2021, Squid Game est rapidement devenu un phénomène planétaire. Moins d'un mois après sa sortie, la série avait signé le meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme avec un total de 111 millions de visionnages ! Depuis, les fans attendent impatiemment une saison 2. En attendant, c'est un autre projet qui pourrait bien voir le jour.

Un remake américain de Squid Game en préparation ? Des sources l'affirment

On ne peut pas s'en empêcher : dès qu'un film ou une série à un gros succès, un remake est envisagé. Cela peut se faire des années après sa parution. Mais le processus est parfois plus rapide. La preuve avec Netflix, qui préparerait actuellement une nouvelle version de Squid Game. Il s'agirait cette fois-ci d'une production américaine, à la tête de laquelle pourrait bien se trouver David Fincher ! Seven, Fight Club, Gone Girl, Zodiac... Le réalisateur et producteur de 60 ans est réputé et maîtrise particulièrement les thriller psychologiques. C'est pour cette raison que la plateforme de SVOD chercherait à le recruter, selon Jeff Sneider (via Twitter et YouTube), journaliste travaillant notamment pour le média américain The Ankler. Celui-ci ne citant que de "multiples sources" anonymes, l'information est évidemment à prendre avec des pincettes.

RUMEUR CHAUDE : Netflix approche DAVID FINCHER pour produire et réaliser une version américaine de SQUID GAME. Je ne sais pas s'il va s'engager, mais ils veulent VRAIMENT qu'il se charge de ce projet, selon de multiples sources.

Un premier "remake" IRL de la série Netflix

Si vous l'ignoriez, sachez que Squid Game a déjà eu le droit à un "remake". Et dans la vraie vie, en plus ! Rassurez-vous, personne n'y a laissé la vie. On doit cet ambitieux projet à l'énorme vidéaste MrBeast, qui ne compte pas moins de 145 millions d'abonnés sur YouTube. Disposant d'énormes moyens financiers, il cherche toujours à investir dans des projets fous. Pour surfer sur le succès du phénomène, il a donc invité 456 personnes à refaire les épreuves de la série Netflix, IRL. A la fin, le dernier candidat restant a remporté la coquette somme de 456 000 dollars ! La vidéo, qui cumule plus de 400 millions de vues dans sa version originale, est disponible ci-dessous en VF !

Et la saison 2 de l'œuvre original, alors, c'est pour quand ? Aucune information concrète à ce sujet, mais il va encore falloir se montrer patient. Ce n'est qu'en juin 2022 que Netflix a officiellement donné son feu vert pour sa mise en production. Allez, on croise les doigts pour 2024 !