Le mois d'août 2024 sur la plateforme au N rouge s'est achevé avec plusieurs nouveautés remarquées. Au niveau des films, il y a eu LE film phare de Sofia Coppola, The Virgin Suicides avec Kirsten Dunst, la comédie horrifique Renfield avec Nicolas Cage en roue libre, ou encore le long-métrage d'horreur inédit The Deliverance avec Glen Close et Caleb McLaughlin (Stranger Things). Du point de vue des séries, il y a eu deux nouveaux shows télévisés dont KAOS qui revisite la mythologie grecque avec Jeff Goldblum (La Mouche, Jurassic Park) et la série Terminator Zero. Une fin de mois plutôt très honnête donc. Voici désormais les premières sorties Netflix de septembre 2024.

Tous les films Netflix du 2 au 8 septembre 2024

Le coup d'envoi des nouveautés Netflix de septembre 2024 est donné ! Si vous n'avez rien contre les films de SF pour ados, type Divergente, The Darkest Minds avec l'actrice Amandla Stenberg (The Acolyte) est disponible. Une sorte de X-Men pour les plus jeunes où des enfants dotés de pouvoirs incontrôlables sont emprisonnés. Du moins jusqu'à que certains d'entre eux ne décident de se retourner et de se battre pour leur liberté. C'est disponible dès maintenant sur Netflix tout comme Sans Identité. Un long-métrage d'action avec Liam Neeson réalisé par Jaume Collet-Serra (le remake de La Maison de Cire, Instinct de Survie).

Ça raconte quoi ? Tout est dans le titre ou presque. Après s'être réveillé d'un coma, Martin Harris (Liam Neeson) découvre qu'on lui a volé son identité. S'ensuit alors une course contre la montre pour prouver qu'il est bien celui qu'il prétend et retrouver sa famille. Et si vous vous demandez, oui, Liam Neeson va taper du monde pour arriver à ses fins. Dans les autres sorties Netflix du 2 au 8 septembre 2024, on relève également la présence des comédies françaises Si j'étais un homme et Sous les jupes des filles.

1/09 The Darkest Minds - des ados, des super pouvoirs et un gouvernements qui les traquent... la guerre est proche. Sans Identité - un thriller psychologique avec Liam Neeson

4/09 Si J’étais un homme - une comédie avec Audrey Dana, Christian Claiver, Alice Belaïdi... Sous les jupes des filles - une comédie avec Laeticia Casta

6/09 Rebel Ridge - un film d’action musclé avec Aaron Pierre



Toutes les séries du 2 au 8 septembre 2024

Young Sheldon, la série préquelle à Big Bang Theory, est de retour sur Netflix pour sa saison 6. Et la bonne nouvelle, c'est que les 22 épisodes sont déjà disponibles. Pour cette sélection de septembre 2024, la plateforme SVOD s'est offert les services de Nicole Kidman qui revient dans la min-série Couple Parfait. « Amelia s'apprête à intégrer l'une des familles les plus riches de Nantucket. Mais le jour de son mariage, on découvre un cadavre et soudain, personne n'est à l'abri d'un soupçon ».

Mais l'ajout Netflix le plus important de la semaine, et même du mois en cours, c'est le grand retour de la série culte Prison Break. Après avoir été supprimé du service, l'intégrale du show télévisé sera disponible ce mercredi 4 septembre. Pour rappel, l'histoire démarre avec la condamnation à mort de Lincoln Burrows (Dominic Purcell). Afin d'éviter cela, son frère, Michael Scofield (Wentworth Miller) va être incarcéré volontairement avec un plan d'évasion en tête.

1/09 Young Sheldon - saison 6

3/09 L'Envers du sport : Hope Solo, gardienne indomptable

4/09 Prison Break - L’intégrale de la série désormais culte Outlast : Au bout de nous-mêmes - saison 2 - une série téléréalité de survie

05/09 Un Couple Parfait - une comédie dramatique / thriller avec Nicole Kidman Toile mortelle : Les victimes de Zona Divas - série documentaire sur une terrible affaire de féminicide à Mexico

06/09 Selling Sunsent - émission - saison 8



Source : Netflix France.