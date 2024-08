Netflix déploie ses nouvelles sorties de la semaine jusqu'à ce samedi. À l'heure d'écrire ces lignes, la firme au N rouge a ajouté le classique de Sofia Coppola, The Virgin Suicides, la comédie horrifique et délire Renfield avec un Nicolas Cage déchainé ou encore KAOS. Un show télévisé avec l'incontournable Jeff Goldblum (La Mouche, Jurassic Park...), par le scénariste de The End of the F***ing World, qui revisite la mythologie grecque. L'adepte de la théorie du chaos y incarne ni plus ni moins que Zeus. La nouvelle série de cette licence légendaire est enfin dispo également !

Une licence iconique du cinéma revient sur Netflix

Les dernières nouveautés Netflix d'août 2024 se bousculent au portillon. Si on est très curieux de voir ce que peut donner KAOS, rien que pour Jeff Goldblum, une nouvelle série attire aussi notre curiosité. Après avoir annoncé le show d'animation Terminator Zero à la surprise générale, les abonnés peuvent désormais regarder les huit épisodes de la saison 1. Et ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps étant que la durée de chacun d'entre eux oscille entre 25 et 29 min. Un format habituel pour ce type de programme.

Mais c'est quoi Terminator Zero ? Une série d'animation Netflix réalisée par Masashi Kudō, qui a notamment été character designer sur Bleach et Bleach Thousand Year Blood War. Un CV plutôt pas mal. Même si ça reprend l'univers de la licence de légende créée par James Cameron, ce n'est pas une adaptation ou une suite. D'ailleurs, il n'y a pas de lien direct avec les films. Il n'y a pas non plus d'Arnold Schwarzenegger, de Linda Hamilton (Sarah Connor) ou de John Connor (Edward Furlong). Non, Terminator Zero joue plutôt la carte du renouveau sur plusieurs aspects.

La série Terminator Zero est disponible pour les abonnés

Même s'il y a des clins d'oeil et des ressemblances aux longs-métrages, ce n'est pas lié. La série animée Netflix se déroule sur deux timelines en 1997 et en 2022. « 2022 : Une guerre future fait rage depuis des décennies entre les quelques humains survivants et une armée infinie de machines. 1997 : L'IA connue sous le nom de Skynet prend conscience d'elle-même et s'attaque à l'humanité ». Le chercheur Malcom Lee est en charge de développer un système d'IA pour contrer Skynet, mais forcément, on va tenter de l'en empêcher. Une soldate venue du futur est alors envoyée dans le passé pour lui venir en aide.

L'autre différence, c'est que Terminator Zero a une atmosphère sombre et même horrifique. Pour le meilleur ou pour le pire ? À vous d'en juger puisque c'est à voir dès maintenant sur Netflix. De toute façon, ça ne peut pas être pire que les derniers films... Et ça ne peut qu'être au-dessus de la série live-action Les Chroniques de Sarah Connor également... Si vous n'êtes pas abonnés ou que vous voulez avoir un avant-goût, vous trouverez ci-dessus les six premières minutes de l'épisode 1.

Source : Netflix France.