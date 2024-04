Nouvelle semaine, nouvelles sorties sur Netflix. Comme Prime Video et Disney+, le géant de la SVOD ne se repose jamais et enchaîne les nouveautés. Après nous avoir offert un grand nombre de films et séries ce mois-ci comme Parasite the Grey ou encore Rebel Moon Partie 2, il est temps de clôturer avril 2024 en beauté. On a le droit ici à plusieurs longs métrages français absolument cultes, une adaptation très attendue d’un des mangas les plus populaires au monde, ainsi que quelques séries prometteuses. On fait le tour.

Tous les films Netflix de la semaine du 22 au 28 avril 2024

Côté film, le gros morceau du mois d’avril est sorti la semaine dernière. La seconde partie de Rebel Moon échoue côté critique, et on comprend pourquoi, mais a attiré suffisamment de spectateurs pour se hisser à la première place des films les plus vus. Toutefois, Netflix n’a pas dit son dernier mot. Dans un premier temps ce n’est pas un mais trois films archi cultes qui arrivent sur la plateforme : la saga des Fantômas.

Des longs-métrages bien de chez nous qui se concentrent sur un criminel de renom, Fantômas. Trois films de légende qui, à leur manière, ont marqué le cinéma français. C’est le moment ou jamais de se refaire une culture ciné.

On aura aussi le droit à deux gros films cette semaine, le premier n’est nul autre que l’adaptation japonaise de Nicky Larson, l’un des mangas les plus populaires au monde. Fort de ses acteurs incarnés et hauts en couleur, ce nouveau film live action s’annonce ultra fidèle et hilarant. À découvrir dès jeudi prochain.

Enfin, c’est Tár qui attire notre attention. Un drame psychologique porté par Cate Blanchett, prochainement à l’affiche du film Borderlands d’ailleurs. Ici toutefois, pas de pouvoir de sirène, mais un rôle plus terre-à-terre et plus touchant. Elle y incarne une cheffe d’orchestre qui, alors qu’elle se prépare à une énorme représentation, doit faire face aux fantômes de son passé.

24/04 Fantomas Fantomas se déchaîne Fantomas contre Scotland-Yard

25/04 Nicky Larson - LE film évènement ultra attendu cette semaine, l’adaptation japonaise du manga culte ! Tár - un drame prenant avec Cate Blanchett. La Secte Apocalyptique d’Antares de la Luz - un documentaire très dur sur l’une des plus grosse secte au Chili.



26/04 A l’écoute du ventre



Toutes les séries Netflix de la semaine du 22 au 28 avril 2024

Les séries de la semaine sont quant à elles très nombreuses. Elles seront peut-être moins marquantes que les précédentes sorties du mois, mais certaines sont plutôt prometteuses. C’est le cas notamment de Dead Boy Detectives qui intrigue par son pitch fantastique et horrifique sans compter qu’elle se place dans l’univers d’une des séries les plus appréciées de la plateforme : Sandman.

On suivra deux jeunes détectives décédés qui devront résoudre de sombres affaires paranormales dans le monde des morts, mais aussi dans celui des vivants afin de sauver leurs âmes, entre autres. Toujours aussi joyeuse, Good Bye Earth est quant à elle une série qui pose une question : que feriez vous si vous saviez que la fin du monde était imminente ? La série nous montre sa vision de cette presque apocalypse coréenne, et ce n'est pas de tout repos.