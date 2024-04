Netflix est en train de signer l'un de ses meilleurs mois. Les abonnés peuvent déjà se poser devant Godzilla vs Kong, les trois films Le Flic de Beverly Hills ou se laisser absorber par l'intégrale de GTO : Great Teacher Onizuka. L'anime culte qui comporte 43 épisodes. Mais durant les jours suivants, le service va aussi offrir des contenus exclusifs et complètement inédits comme Rebel Moon Partie 2, le long-métrage live-action Nicky Larson, Parasyte : The Grey ou encore une série qui appartient au même univers qu'un précédent show N bien apprécié.

Une bande annonce pour une série fantastique Netflix d'avril 2024

Le fantastique sera à l'honneur dans les sorties Netflix d'avril 2024 avec la série Dead Boy Detectives. Une création originale de Steve Yockey (The Flight Attendant), produite par Greg Berlanti (You) et écrite par Neil Gaiman, l'auteur de Sandman. Et cette dernière information est importante puisque le projet est directement lié à cela. En effet, les Dead Boy Detectives, un duo de détectives, sont apparus pour la première fois dans le comics DC Sandman. « Deux fantômes détectives et une médium qui enquêtent sur des affaires pour leur clientèle surnaturelle affrontent une puissante sorcière décidée à contrecarrer leurs plans » synopsis officiel (via Netflix).

Comme le suggère le titre de la série, la particularité de ce tandem est que les deux hommes sont décédés, et se sont d'ailleurs rencontrés après leur mort respective. Ensemble, et avec l'aide de la voyante Crystal (Kassius Nelson), Edwin Payne (George Rexstrew) et Charles Rowlanf (Jayden Revri) devront résoudre différents mystères en échappant à des créatures toutes plus surnaturelles les unes que les autres. Dont la Mort elle-même. On ne voit pas bien quel sort cette dernière pourrait leur réserver, mais on le découvrira au fil des épisodes.

Dead Boy Detectives sera disponible le 25 avril 2024 sur Netflix et se dévoile longuement avec le trailer ci-dessous. La promesse d'un show fantastique semble bien là, avec son lot de séquences paranormales. Le succès sera t-il au rendez-vous comme Sandman ?

De Sandman à Dead Boy Detectives

Dead Boy Detectives est l'une des séries Netflix de 2024 à surveiller de près. L'adaptation de Sandman sur la plateforme a été un véritable carton lors de son lancement, alors que l'univers était jugé comme inadaptable. À l'arrivée, les critiques ont été bonnes avec un score actuel Rotten Tomatoes de 88% (presse) et 80% (spectateurs), le nombre de vues a explosé. La série Sandman a accumulé des centaines de millions d'heures de visionnage, et s'est hissé à la première place du top 10 des shows et films sur Netflix. Pendant une période, elle a même dépassé Stranger Things. On n'est donc pas à l'abri d'un succès similaire et d'une surprise avec Dead Boy Detectives.