Chaque année, il y a toujours des sorties qui font sensation sur Netflix, ne serait-ce que grâce à leur annonce. Des films et séries qui bénéficient d’une certaine aura et qui attirent presque immédiatement les projecteurs, avant même d’être diffusés sur la plateforme. C’est le cas de cet immense projet ayant pour ambition de venir chatouiller le popotin de Star Wars et créant un univers riche avec des héros marquants et plus encore… ou pas.

Netflix prépare la suite pour son gros carton de 2023

Oui, on parle ici de Rebel Moon et si l’on pensait déjà avoir tout vu avec le premier épisode, Zack Snyder nous prouve le contraire avec la bande-annonce explosive de sa deuxième partie, et toujours beaucoup de ralenti. Le réalisateur habitué aux Director’s Cut se prépare à nous sortir Rebel Moon Partie 2 : l’Entailleuse, la suite directe de son premier film.

Dès son annonce, Rebel Moon a suscité une attente assez folle, compte tenu de ses grandes promesses et de l’aura du réalisateur, presque devenu le martyr d’une industrie carnivore depuis l’affaire Justice League. Le long-métrage aura même eu le droit à sa fameuse Snyder Cut, le « vrai » film. Ça fonctionne si bien que c’en est devenu une marque de fabrique finalement, puisque Snyder comme Netflix en ont joué avec Rebel Moon qui, lui aussi, aura le droit à une VRAIE version du film, une director’s cut « non censurée » qui représentera « la vraie vision du réalisateur, sans la patte Netflix ». Évidemment.

En attendant, si Rebel Moon a fait un carton médiatique et statistique, il a fait un véritable four critique, même si Snyder est persuadé du contraire. Un simple tour sur Rotten Tomatoes (la référence lorsqu’on parle de thermomètre ciné) suffit à voir le désastre. Que ce soit du côté de la presse ou des spectateurs, c’est la cata. Moins de 25% pour la presse, un timide 58% (note revue à la hausse sur les semaines après sa diffusion), on est loin du banger XXL ultra-blockbuster promis. Pourtant, la suite faisait partie du deal dès le départ et elle arrive bientôt. Rebel Moon Partie 2 l’Entailleuse débarquera dès le 19 avril prochain sur Netflix.

Sofia Boutella, LA star de Rebel Moon

Rebel Moon Partie 2 va "encore" mettre le paquet

En quelques minutes, le trailer donne le ton, baston, explosion, CGI et ralentis à toutes les sauces. On espère que le dosage sera un poil meilleur et que le traitement des personnages sera également moins superficiel. Parce que jusqu'ici, si ce n’est avoir vu leur plastique sous toutes les coutures, ruisselant de sueur en slow motion, on n’a pas appris grand-chose. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle bande-annonce partage clairement les spectateurs.

Il y a les ultra fans qui attendent que la version Snyder’s Cut pour ne pas avoir la version « tout public de Netflix », ceux qui sont chauds pour voir la suite, même s’ils ont moyennement aimé le premier opus, et enfin ceux qui ne sont absolument pas intéressés qualifiant parfois le premier film de « vomitif » ou de « totalement nul ». À voir donc, mais vu d’ici, on est, de notre côté, pas vraiment emballé. Le premier film était quand même hyper poussif, on verra bien si la suite arrive à changer la tendance.