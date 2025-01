L'un des plus gros cartons Netflix sera de retour très prochainement dans les prochaines sorties de janvier 2025 et le fait savoir avec une bande-annonce explosive.

Tudum ! Les premières nouveautés Netflix de janvier 2025 sont arrivées avec notamment le nouveau film Wallace et Gromit: La Palme de la vengeance, les saisons 2 de Spy x Family et Bandidos ou encore la saison 5 de New Amsterdam. Et vous êtes loin d'avoir encore tout vu si vous êtes abonnés puisqu'une tonne de séries sont attendues ce mois-ci. La liste est longue et à l'intérieur, on retrouve l'un des plus gros succès de la plateforme qui compte bien se hisser à nouveau dans le top 10 des shows télévisés.

Un carton de retour dans les sorties Netflix de janvier 2025

À quoi s'attendre sur Netflix cette année ? On vous a concocté un petit article sur les nouveautés 2025 et il y a du très lourd à venir sur le service SVOD. En plus des séries et films déjà confirmés, la firme au N rouge a révélé à la surprise générale que la saison 3 de Squid Game serait également disponible en 2025. Alors que sa saison 2 vient à peine de débarquer. Mais avant cela, Netflix va faire revenir l'un de ses plus gros succès. En effet, d'ici la fin du mois, vous pourrez retrouver le casting de The Night Agent pour la saison 2. Une série d'action espionnage lancée en 2023 et qui a cartonné immédiatement en intégrant le top 10 des shows télévisés dans la grande majorité des pays où la plateforme est disponible. Et ce pendant pendant plusieurs semaines consécutives.

La saison 2 de The Night Agent sera l'une des principales sorties séries de Netflix en janvier 2025. De nouveaux épisodes qui promettent encore d'être musclés si l'on en croit la récente bande-annonce officielle dévoilée. « En traquant un agent de la CIA accusé d'avoir divulgué des secrets, Peter et Rose se retrouvent dans le viseur d'un trafiquant d'informations et d'un criminel de guerre impitoyables » résume le synopsis de la saison 2.

Si vous n'avez jamais regardé, ce n'est pas un problème. Au cours d'une interview, Shawn Ryan (The Shield) avait expliqué avoir pensé sa série pour que chaque saison ait une histoire propre et donc totalement autonome. Rendez-vous sur Netflix dès le 23 janvier 2025 pour The Night Agent Saison 2.

Source : Netflix France.