Tada ! Et nous voilà en 2025 (ou presque). Qui dit nouvelle année dit forcément nouveautés et nos plateformes de streaming favorites n’ont pas chômé. On l’a vu, que ce soit Netflix, Prime Video, Max ou Disney+, tous les géants de la SVOD s'apprêtent à faire une rentrée chargée en nouveautés. Cette semaine sur Netflix, on notera surtout l’arrivée d’un film déjà grandement salué par la critique et le retour d’au moins deux séries très appréciées. Pas mal pour commencer la nouvelle année.

Tous les films Netflix de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Oui, les très gros films de décembre vont avoir du mal à trouver de la concurrence en janvier, mais il y aura tout de même de quoi passer du bon temps. Pour débuter 2025, Netflix diffusera quelques films sympathiques comme les comédies Pas de ma faute ! qui nous parle de deux frères criblés de dettes et escrocs à leurs heures perdues, et La Vie selon Cunk, un documentaire parodique dans lequel si les scientifiques et autres intervenants sont parfaitement légitimes, et les sujets très sérieux, la journaliste est quant elle totalement bidon et… spéciale. Le résultat est décapant d'efficacité.

Mais s’il y a bien un long métrage qui marquera la semaine, c'est sans nul doute Wallace et Gromit : la Palme de la vengeance. Le nouveau film d’animation de la licence Wallace et Gromit arrive sur Netflix et a déjà charmé son petit monde. Les premiers retours sont unanimes, c’est une pépite visuelle, mais plus encore, c’est un excellent divertissement.

31/12 Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall – Stand-up Avicii - My Last Show - concert Avicii I'm Tim - documentaire

1/01 Pas de ma faute ! Numéro 24

2/01 La Vie selon Cunk

3/01 Wallace et Gromit : La Palme de la vengeance - film d'animation



Toutes les séries de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Côté série, on va être gâté également puisqu’on va avoir le droit au retour de deux programmes très appréciés. D’abord New Asterdam, la série médicale qui cartonne, verra arriver sa saison 5 tandis que Spy x Family, anime très populaire, enchaînera avec sa saison 2. De plus, deux intégrales rejoignent le catalogue. Tout d’abord Departure qui nous fait suivre l’enquête d’une agente spéciale appelée au service pour résoudre le mystère qui plane autour de la disparition d’un avion au beau milieu de l’océan. La seconde série est inconnue chez nous, mais c’est un véritable monument outre-Atlantique, il s’agit de Schitt’s Creek, une série comique multi-récompensée avec notamment Eugene Levy, le père de famille très ouvert d’esprit dans la saga American Pie.