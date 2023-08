Après une mobilisation de grande envergure, des abonnés Netflix obtiennent gain de cause. Une série fantastique a une excellente nouvelle à partager, et une mauvaise.

Depuis 8 ans, les abonnés Netflix ont découvert une tonne de séries, mais ils ont parfois dû leur dire au revoir un peu trop tôt. En effet chaque fois que la plateforme a estimé que le succès n'était pas au rendez-vous, ça s'est terminé par une annulation. L'un des shows TV les plus appréciés des téléspectateurs en a fait les frais après sa saison 2, mais surprise, elle s'apprête à revenir par la grande porte.

Cette série Netflix est enfin sauvée...

Au grand regret des abonnés, les annulations chez Netflix sont légion. Du jour au lendemain, le géant de la SVOD peut décider d'arrêter une oeuvre sans même chercher à offrir une conclusion satisfaisante. C'est le jeu même si par moments, certains ne l'acceptent pas et se battent avec leurs moyens pour inverser la tendance.

Après avoir annulé la série Warrior Nun au bout de 2 saisons, Netflix a été témoin d'une mobilisation XXL. Les fans du show fantastique ont d'abord lancé une campagne #SaveWarriorNun sur Twitter, à l'image de ce qui avait été fait pour le SnyderVerse. Les adeptes de Warrior Nun ont également redoublé d'imagination en louant un énorme panneau publicitaire juste en face des locaux du service de streaming. Le but ? Pousser la firme au N rouge à renouveler la série pour une saison 3.

L'acharnement a payé puisque, surprise, la série Netflix Warrior Nun annonce son retour... mais en films ! C'est le producteur exécutif, Dean English, qui a fait cette grande révélation sur le portail WarriorNunSaved. « Je m'appelle Dean English et je suis le producteur exécutif de Warrior Nun. Je suis celui qui a trouvé le comics et qui a posé la dangereuse question « Et si ? ». Tout d'abord, je tiens à remercier tous les fans fidèles. C'est grâce à vous et votre incroyable énergie que nous continuons d'aller de l'avant pour faire ces histoires. Tout cela en vaut la peine grâce à vous. Merci beaucoup de votre soutien indéfectible. Je suis très heureux d'annoncer que Warrior Nun revient sous la forme d'une trilogie de films. Oui, une trilogie de films. Trois. » (via WarriorNunSaved). Des films Netflix ?

Crédits : Netflix.

... mais les abonnés n'en profiteront pas totalement

Warrior Nun est de retour et la nouvelle fait des heureux. Certains se félicitent en effet d'avoir « gagné ». Bon, bien entendu, d'autres estiment que ce n'était pas la peine de faire revenir la série tant celle-ci est « éclatée » comme disent les jeunes. Cerise sur le gâteau pour les fans et les détracteurs, il pourrait même y avoir de nombreux spin-off en films ou en série. Dean English a indiqué : « Certains se posent peut-être la question de savoir si cela n'ouvre pas la porte à un univers qui pourrait s'étendre à travers des films et séries autour de personnages déjà connus. La réponse est oui. Nous vous donnerons plus de détails dans le futur ». Malheureusement, il y a très peu de chances que ce soit sur Netflix.

Les abonnés seront donc obligés d'aller au cinéma, d'attendre une sortie en Direct To Video ou de se rendre sur une autre plateforme que celle au N rouge. Peut-être qu'Amazon Prime Video ou Disney+ seraient des candidats à la reprise ? On verra bien mais à l'heure actuelle, il est impossible d'en savoir plus. « Il y a une chose que nous devons aborder qui concerne la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire d'annonces aujourd'hui » a expliqué celui porte l'ancienne série Netflix.

Warrior Nun raconte l'histoire d'une orpheline, laissée pour morte, qui revient à la vie avec des superpouvoirs. « Une ado orpheline se réveille à la morgue et découvre ses nouveaux superpouvoirs. Elle est porteuse du Halo d'une société secrète de religieuses chasseuses de démons. Regardez autant que vous voulez. » (via Netflix). La série est actuellement notée 7/10 sur IMDb avec plus de 53 000 avis. La moyenne Rotten Tomatoes étant à 84% pour les critiques, et 97% pour les téléspectateurs.