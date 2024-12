Netflix est la plateforme SVOD qui sort le plus de contenus exclusifs avec pas mal d'adaptations de de licences vidéoludiques pour le meilleure comme pour le pire. On a eu la série Tomb Raider, l'anime Onimusha et d'autres arrivent à l'image de Devil May Cry et Minecraft en 2025. Mais un autre projet pourrait bien émerger si les discussions finissent par aboutir. Si vous aimez les ambiances post-apo ultra léchées, cette déclaration devrait vous faire plaisir. Une nouvelle série sur un énorme carton est à l'étude.

Une licence vidéoludique pourrait atterrir sur Netflix

Netflix a de la suite dans les idées et surtout des projets plein les cartons, comme en témoigne la tonne de nouveaux films et séries en 2025. Et encore ce n'est là qu'un maigre aperçu et la firme au N rouge réserve encore un paquet d'annonces pour l'année prochaine et au-delà. Parmi elles, il pourrait y avoir l'officialisation d'une série télévisée sur une licence adorée : S.T.A.L.K.E.R. Une information on ne peut plus réelle partagée par Maxim Krippa, le propriétaire du studio GSC World.

Au micro de la branche Forbes Ukraine, l'homme a expliqué vouloir populariser sa franchise en suivant l'exemple de CD Projekt Red avec The Witcher. « J'aimerais une série sur Netflix. Des négociations sont en cours » a t-il révélé. Mais il y a un mais. À l'heure d'écrire ces lignes, ce ne sont que des discussions et il faut encore que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Le succès incroyable de STALKER 2 pourrait toutefois peser dans la balance, le titre s'étant vendu à plus d'1,4 million d'unités en quatre jours, et donner envie à Netflix d'y aller.

« Nous avons déjà suffisamment de jeux pour que le projet soit rentable. L'équipe a travaillé presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avant la sortie du jeu. Ils ont vécu ce projet avec la guerre en toile de fond. Nous voulions donner de l'espoir et de la fierté au pays, montrer à tout le monde que les Ukrainiens peuvent réaliser des projets d'un tel niveau » a déclaré Krippa. Avec l'amour des fans pour la franchise, qui brille par son ambiance unique, et cette belle histoire de résilience entourant le développement du deuxième opus, Netflix pourrait se laisser tenter. Affaire à suivre...

Source : Forbes Ukraine via Polygon.