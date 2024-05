Netflix a vite compris qu'il fallait s'intéresser de près au monde du jeu vidéo, sous quelque forme que ce soit. Au cas où vous êtes abonnés, et que vous n'êtes pas au courant, la firme au N rouge ajoute régulièrement des jeux « gratuits » jouables sur un smartphone ou une tablette. Mais afin de peser réellement dans cette industrie, la société a fondé ses propres studios et l'un d'eux développe un très gros titre AAA avec d'anciens talents ayant travaillé sur God of War, Halo ou Overwatch 2. Mais leur cœur de métier étant la SVOD, l'entreprise ne cesse également d'adapter des licences iconiques.

Une nouvelle série Netflix sur un jeu vidéo de légende

En vous rendant dès maintenant sur Netflix, vous pouvez déjà trouver des programmes originaux basés sur des sagas vidéoludiques comme la série Onimusha ou Castlevania. Dans les prochains mois, il y aura aussi un anime Tomb Raider et un show d'animation Devil May Cry. Les adaptations déjà disponibles réussissent plutôt mal à la firme au N rouge, qui va étendre son emprise sur cet univers avec une énorme prise. Le service de SVOD a annoncé un partenariat avec le jeu le plus vendu de tous les temps pour son quinzième anniversaire : Minecraft. « Le jeu le plus vendu de tous les temps et la plus grande plateforme de streaming vidéo au monde s'associent pour vous offrir une toute nouvelle série animée Minecraft Netflix » peut-on lire en description du teaser d'annonce.

Selon Netflix, cette série « proposera une histoire originale avec de nouveaux personnages et montrera l'univers de Minecraft sous un nouveau jour ». Elle sera réalisée par les canadiens de WildBrain, déjà à l'oeuvre sur Sonic Prime ou encore Ninjago: Dragons Rising. On ne sait pas s'il y aura éventuellement des clins d'oeil bien dissimulés, mais sur le papier, c'est vraiment indépendant du film Minecraft en cours de développement avec Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers et Danielle Brooks.

À quand la sortie de la série d'animation Minecraft sur Netflix ? Ce sera « bientôt disponible » ou « prochainement » selon le jargon habituel de la plateforme. Ce qui veut tout et rien dire en soi. Le lancement peut très bien avoir lieu d'ici la fin de l'année comme en 2025.