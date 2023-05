Au rythme où ça va, NetherRealm Studios va avoir besoin de Mario pour colmater les fuites autour de Mortal Kombat 12. À condition, bien entendu, que ces bruits de couloir soient confirmés lors de l'annonce officielle qui ne saurait tarder. Mais pendant ce temps, une rumeur inédite a été lancée et concerne, encore, le casting du jeu. Une montagne de muscles hollywoodienne aurait été choisie pour se bastonner avec les Kombattants cultes de la franchise.

Conan le barbare avec Arnold Schwarzenegger dans Mortal Kombat 12 ?

Mortal Kombat 12 - ou MK1 d'après un leak - pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. En effet selon Jeff Grubb, journaliste pour VentureBeat, Sony serait enfin prêt à tirer des grosses cartouches lors d'un State of Play. Un événement supposé énorme avec des exclusivités PS5, comme Marvel's Spider-Man 2, et pourquoi pas des jeux tiers à l'image de MK12.

On verra pour ce qui est de l'officialisation, mais le casting de Mortal Kombat 12 serait en train de fuiter petit à petit. Pas plus tard que la semaine dernière, Jez Corden, rédacteur pour Windows Central, affirmait que deux grosses stars de séries Prime Video pourraient se battre aux côtés de Sub-Zero, Scorpion, Raiden et autre Liu Kang ou Johnny Cage. Peacemaker du show TV éponyme et Homelander de The Boys. Des combattants qui seraient inclus dans le Kombat Pass de MK12.

Du lourd en perspective ? Lors d'un nouveau podcast, Jez Corden a suggéré que Conan le barbare rejoindrait les deux super-héros cités précédemment dans Mortal Kombat 12. En revanche, aucun mot sur la version de ce personnage. Est-ce que tu seras celle incarnée par Arnold Schwarzenegger - que l'on retrouvera dans les nouveautés Netflix de juin 2023 - ou une interprétation des récits de Robert E. Howard ? Pour le coup, ce sera visiblement une surprise. Corden n'a en effet pas été explicite sur le sujet. Mais peut-être qu'il est également dans le flou de son côté.

Schwarzy dans Conan le barbare (crédits : CinéSérie).

MK12 est mort, vive MK1

D'après le leak du collector, MK12 serait un reboot et aurait donc pour nom... Mortal Kombat 1 ! Une dénomination qui irait dans le sens du teasing d'ED Boon. Le producteur, créateur et le visage emblématique de la franchise. Il y a quelques jours, une vidéo d'une horloge a été postée sur Twitter. Un cadran où la grande aiguille défile sur 9, 10 et 11, avant de basculer sur 1, sautant au passage le 12. Comme pour annoncer que le prochain épisode s'appellera Mortal Kombat 1 et non MK12.

D'ailleurs, c'est aussi ce que Billbill-kun, un membre du site de bons plans Dealabs qui fait fuiter les jeux PS Plus, croit savoir. Et il va même plus loin. Selon ses sources, Mortal Kombat 1 serait une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC. Avec tout de même une version Nintendo Switch. Une sortie qui s'accompagnerait d'un Kollector peut-être canon, mais onéreux. D'après lui, le ticket d'entrée pour cette édition limitée serait de 250 euros. Soit 140 euros de plus que la simple version Deluxe. Pas de détails sur les goodies, mais il y aura peut-être une figurine ? Pour Mortal Kombat 11, les joueurs avaient eu un masque 1:1 de Scorpion. Et avec MK12, c'était une statue de 18 cm, peinte à la main, de Scorpion également. Réponse, peut-être, très bientôt avec le PlayStation Showcase.