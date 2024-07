C’est l’un des plus gros cartons de Netflix, le retour de la série Mercredi est extrêmement attendu. La désormais hyper star Jenna Ortega a déjà endossé le rôle de la plus sombre des adolescentes et le tournage de la saison 2 est actuellement en cours. D’ailleurs, si cette seconde saison n’est pas encore sortie, elle bat pourtant déjà un record qui affirme une chose : Netflix a déployé les grands moyens. Et ce record concerne justement le tournage.

Mercredi sort le grand jeu pour sa saison 2

Comme le rapporte The Independant, alors que la première saison a été tournée en Roumanie, la seconde a posé ses valises en Irlande. Un magnifique pays qui colle plutôt bien avec l’univers de Mercredi finalement.

Pour cette nouvelle saison, Netflix a déployé des moyens considérables avec ses partenaires à tel point que la série est le plus gros projet ciné de toute l’histoire de l’Irlande en termes de moyens financiers et techniques. Un vrai record pour le pays. Un projet si énorme et important que le plateau a même été visité par le premier ministre irlandais.

La saison 2 de Mercredi se donne donc les moyens de se transformer en nouveau carton. Avec de telles ressources sur le tapis, on est en droit de s’attendre à une suite digne de ce nom. Mais c’est également une pression supplémentaire pour le show qui n’a pas le droit à l’erreur.

Jena Ortega crève l'écran dans la saison 1 de Mercredi ©Netflix

Une série extrêmement attendue

On le sait, Netflix n’hésite pas à couper des têtes et annuler des films et séries si les résultats ne sont pas au beau fixe. Alors lorsque l’investissement est aussi gros, la rentabilité doit l’être encore plus.

Mais Mercredi jouit d’une aura toute particulière. La première saison a été un énorme carton au point de se hisser dans le top 5 des séries les plus rentables et les plus regardées de toute l’histoire de la plateforme. Jenna Ortega a littéralement été catapultée sur le devant de la scène à Hollywood et fait partie des actrices les plus bankables actuellement. Le casting de cette saison 2 pourra aussi profiter du retour de bouilles connues et appréciées de la première saison comme Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) et Emma Myers (Enid). Mais de nouvelles têtes feront aussi leur entrée avec notamment Steve Buscemi ou encore Thandiwe Newton.

Pour le moment, on ne sait pas quand sortira la saison 2 de Mercredi sur Netflix. On devrait certainement en apprendre plus dans les prochains mois. Pour l’heure, il faut s’armer de patience. Pourquoi ne pas en profiter pour revoir la première saison d'ailleurs ?

Source : The Independant