L’immense carton Netflix qui a littéralement fait exploser la carrière de Jena Ortega, déjà jeune star montante à cette période, nous donne de ses nouvelles. La saison 2 de Mercredi vient de nous lâcher un premier visuel alléchant accompagné d’une excellente nouvelle !

La saison 2 de Mercredi se dévoile !

Elle est attendue de pied ferme, la saison 2 de Mercredi se fait grandement attendre. D’abord secouée comme beaucoup par les grèves, puis les plannings de ses acteurs et la recherche de casting, la saison 2 est fin prête à entrer dans le vif du sujet. Oui, La saison 2 de Mercredi est bel et bien en production, on y est. Beaucoup pensaient que c’était déjà le cas, mais visiblement, on entre maintenant dans le gros du travail. Les prises de vues sont actuellement en cours de tournage !

Une pluie de bonne nouvelles pour le carton Netflix

Une excellente nouvelle qui s’accompagne d’un petit supplément. Comme on peut le voir sur le script présent dans la vidéo, Tim Burton va rempiler pour au moins un tout premier épisode intitulé : Un malheureux nouveau départ. Au casting, on retrouvera la plupart des actrices et acteurs de la première saison, mais pas que. Ortega retrouvera ainsi Emma Myers, Luis Guzmán et Catherine Zeta-Jones, mais aussi d’autres acteurs dont certains nouveaux. On notera par exemple la présence du génialissime Christopher Lloyd, acteur incontournable de Retour vers le Futur, ou encore Thandiwe Newton (Westworld) et Steve Buscemi. En somme, du très beau monde.

La saison 2 de Mercredi n’a toutefois pas encore de date de diffusion mais si tout se passe bien, ça devrait arriver d’ici l’année prochaine. On croise les doigts !