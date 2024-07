Le mois de juillet est bien lancé et on commence doucement à prendre le chemin des vacances. Netflix, comme Prime Video, Disney+ et Max, en profite pour ajouter quelques nouveautés à son catalogue. Cette semaine, chez le N rouge, c’est d’ailleurs assez calme, mais on va quand même avoir droit au retour d’une série très appréciée.

Tous les films Netflix de la semaine du 8 au 14 juillet

Il n’y aura pas vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent cette semaine. Pourtant, on le sait, le mois de juillet est plutôt chargé, mais les grosses sorties sont soit déjà sorties, soit elles le seront bientôt. Cette semaine, c’est un peu léger sur Netflix. On ne compte que trois films : A l’abordage, un film français qui nous fait suivre le road trip d’une bande d’amis partie à la recherche d’une jeune femme ; les amateurs de comédie un peu décalée se régaleront sûrement avec À Trop Jouer, une comédie allemande qui nous fait suivre une soirée de jeu qui dérape complètement ; enfin, Titane, un thriller horrifique.

10/07 A l’Abordage - une comédie française drôle et fraîche.

12/07 A Trop Jouer - une comédie allemande complètement décalée. Titane - un thriller horrifique.



Toutes les séries de la semaine du 8 au 14 juillet

Du côté des séries, ce n’est pas non plus la folie puisqu’il n’y a finalement que le retour très attendu de Vikings : Valhalla qui fera parler de lui. Cette série très appréciée entamera sa saison 3 cette semaine. Pour le reste, on notera l’arrivée de la série d’animation Exploding Kittens, inspirée du célèbre jeu déjanté. Les fans de sport pourront quant à eux suivre le documentaire épisodique Quarterback, qui nous emmène dans les coulisses de la NFL. Allez, soyez patients, les grosses séries comme Cobra Kai arrivent à partir de la semaine prochaine.

9/07 The Boyfriend - nouvelle émission épisodique made in japan

10/07 Receiver - une serie docu sur la NFL

11/07 Vikings : Valhalla - saison 3

12/07 Exploding Kitten - une série d’animation adapté du célèbre jeu



