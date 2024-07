L'une des séries les plus appréciées de Max fera bientôt son grand retour, et une très grosse star de Game of Thrones s'y invite.

La plateforme Max semble s’être bien installée. Si elle est déjà disponible depuis un moment, notamment aux États-Unis, elle n’est arrivée chez nous que depuis le mois de juin, et pourtant elle n’a pas à rougir face aux géants comme Netflix ou encore Prime Video et Disney+. Max a l’avantage notamment d’avoir déjà pas mal de séries exclusives très appréciées et de qualité dans son catalogue comme House of the Dragon, True Detective, Euphoria ou encore Game of Thrones. D’ailleurs, l’une des stars de la série va bientôt rempiler dans une nouvelle saison d’une autre série très aimée, Industry.

Une immense star de Game of Thrones de retour sur Max

Débutée en 2020 par HBO, Industry est une série qui se concentre sur le monde des hautes finances où l’on suit une bande de jeunes recrues qui cherchent à se faire une place dans ce milieu select, où tous les coups sont permis. Entre les dérives et les coups bas, Industry dépeint un tableau grisâtre du milieu, non sans quelques traits d’humour et de scènes sexy.

La série, très appréciée, reviendra bientôt pour une nouvelle saison toujours avec Marisa Abela (Yasmin), Myha'la Herrold (Harper)ou encore Harry Lawtey (Robert) au casting. Les têtes d’affiche auront toutefois de la concurrence pour cette nouvelle saison puisqu’une immense star de Game of Thrones fera son entrée, le charismatique Kit Harington (Jon Snow dans GoT). Il y incarnera Henry Muck, le PDG d’une société écolo spécialisée dans les nouvelles technologies, Lumi. On ne sait pas encore quel rôle aura l’acteur britannique dans cette nouvelle saison, mais on nous promet déjà de grosses surprises, nous verrons.

Il ne faudra de toute manière pas attendre bien longtemps puisque la saison 3 d’Industry arrive le 12 août prochain sur Max.