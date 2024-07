L'excellente saison 2 de House of the Dragon approche de son terme, et l'avant-dernier épisode nous laisse entrevoir l'effusion de sang qui nous attend via un trailer qui promet du lourd.

Toutes les bonnes choses ont malheureusement fin, et c'est notamment le cas pour la saison 2 de House of the Dragon sur HBO Max. En attendant l'antépénultième épisode à venir lundi prochain, la plateforme partage un court trailer qui annonce un conflit aussi épique que déchirant. Naturellement, de très potentiels SPOILERS draconiques sont en vue. À consulter donc avec prudence, au risque de vous brûler les ailes.

House of the Dragon Saison 2 se prépare pour un final draconique

Au fil des épisodes de la saison 2 de House of the Dragon, la tension monte entre les Verts et les Noirs pour prétendre au Trône de Fer. Le conflit sanglant et déchirant entre les deux branches rivales de la Maison Targaryen semble désormais inéluctable, comme nous avons notamment pu le constater depuis l'épisode 4. Ce n'est pourtant pas faute pour Rhaenyra (Emma D'Arcy) d'avoir essayé, malgré des complots des Verts visant à salir son nom.

Comme intitulé dans le livre de George R.R. Martin ayant inspiré House of the Dragon le suggère, la seule solution est désormais de régler les choses par le Feu et le Sang. C'est d'ailleurs ce que laisse entrevoir le trailer de l'épisode 7 à venir la semaine prochaine. Une fois encore, la cheffe de la faction des Noirs entend prendre les choses en main, alors que les dragonniers commencent à cruellement manquer dans ses rangs. Ce alors qu'un plan a été échafaudé pour trouver des cavaliers dignes des dragons désormais sans cavaliers.

Comme des airs de Game of Thrones dans sa préquelle

Telle sa lointaine descendante Daenerys dans l'ultime saison de Game of Thrones, Rhaenyra semble donc dans le spin-off House of the Dragon plus que jamais prête à aller au devant du danger et montrer de quel feu draconique elle se chauffe contre les Verts à Port-Réal. Mais aucun plan n'est infaillible. Est-ce que sa démonstration aussi périlleuse qu'héroïque sera couronnée de succès ? Est-ce que les mesquineries de son oncle d'époux Daemon (Matt Smith) serviront finalement les intérêts de sa Reine ? Qui prévaudra entre les Verts et les Noirs ?

Nous en saurons certainement plus dans le septième épisode à venir de la saison 2 de House of the Dragon, et naturellement dans son huitième et dernier épisode. Espérons toutefois qu'il ne faudra pas encore attendre trois ans pour une troisième saison d'ores et déjà confirmée.