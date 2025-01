L'année commence joliment sur les plateformes de SVOD. Avec des licences mythiques chez Netflix et chez Prime Video, le grand cinéma est à l'honneur. Mais, méfiez-vous, car Max, la plateforme de HBO, ne manque pas non plus de piment. Une de ses séries les plus appréciées fait son grand retour ! C'est disponible dès aujourd'hui.

Une cinquième saison de folie sur Max

Le catalogue de Max regorge programmes à succès. On peut évidemment penser aux déclinaisons de Game of Thrones ou à la série The Last of Us, bientôt de retour pour sa saison 2, parmi tant d'autres exemples. Mais, aujourd'hui, c'est une série d'animation qui revient sur la plateforme. En vedette, on y retrouve une héroïne adorée : Harley Quinn.

Eh oui ! La série Harley Quinn cartonne toujours autant sur Max. Alors, l'attente depuis la sortie de la saison 4 en 2023 a semblé bien longue pour les fans. Après le public nord-Amércain en novembre dernier, c'est enfin à notre tour de découvrir la suite de ses aventures en compagnie de sa très chère Poison Ivy.

Le couple, toujours aussi soudé, va changer de décor cette fois. Il est temps de changer d'air et d'oublier un instant le désordre qui règne à Gotham. Harley Quinn et Poison Ivy débarquent ainsi dans un autre décor culte de DC Comics... Metropolis ! Mais, la vie chez Superman et consort est-elle vraiment meilleure ? De nouvelles péripéties attendent nos héroïnes, soyez-en sûr.

La saison 5 de Harley Quinn est donc disponible dès maintenant sur Max. Au programme : toujours autant d'humour, de romance, d'action, et des rencontres surprenantes avec des personnages absolument iconiques de DC. Un combo encore gagnant en perspective, qui a tout pour plaire aux fans.