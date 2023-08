Depuis de nombreuses années, les blockbusters (des films à très gros budgets) se multiplient à vue d'œil et les records de recettes dépassent l'entendement. On ne compte même plus le nombre de films à franchir la barre du milliard de dollars au box-office. Top Gun Maverick, Avatar 2 La voie de L’eau ou plus récemment Barbie, ont, par exemple, fait flamber les cinémas du monde entier récemment en atomisant tous les records et en devenant milliardaires en peu de temps. Disney est d'ailleurs le roi pour ça. Star Wars, Avatar, Marvel… autant de licences à succès sous l'étendard de Mickey qui arrivent généralement à exploser les records. Seulement voilà, dernièrement, le portefeuille de l'entreprise a pris très cher. Et ça, ça ne plaît pas au PDG.

Disney veut récupérer son argent

Lors du dernier appel financier, Bob Iger a visiblement eu envie de casser l'ambiance avec une succession de nouvelles pas spécialement bien reçues par le commun des mortels. En premier lieu, c'est le grand changement des abonnements de Disney+ qui n'est pas passé. Une augmentation des prix, un étalage de l'offre actuelle et une nouvelle formule avec des pubs qui ne plaisent absolument pas, sans parler de la fin du partage de comptes.

Disney veut récupérer de l'argent, le message est clair, et pour ça la firme va s'attaquer à tous les fronts en même temps puisqu'en plus de sa SVOD, c’est sa branche cinéma et séries qui va en prendre pour son grade, puisque le grand patron a tout bonnement décidé de leur couper les vivres et de réduire la cadence drastiquement. L'objectif est de suivre une stratégie ciblée et économique. « Nous nous concentrons sur l'amélioration de la qualité de nos films et sur une meilleure économie », déclare Iger, avant de préciser que cela se fera en « réduisant le nombre de titres publiés, mais également les coûts par projet ». Il précise également que l'objectif sera désormais de « maximiser l'impact des titres [films, séries, nouveautés]» et « en se concentrant sur les grandes franchises et les films phares ».

L'idée ici est donc de cibler davantage les futurs projets en restant principalement sur les licences qui marchent déjà toutes seules, tout en réduisant le nombre de projets et les coûts de chacun d'eux, puis de surfer sur les tendances pour renvoyer les spectateurs sur du contenu déjà existant, notamment via Disney+. Bob Iger prendra pour exemple le gain d'intérêt des films Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 au moment de la sortie du troisième opus, ou encore de tous les Indiana Jones lorsque le 5 est arrivé en salle.

Marvel, Star Wars, Avatar... les blockbusters hors de prix, c'est fini !

Moins de films et séries et des budgets plus serrés. Voilà la nouvelle stratégie de Disney. Un virage plutôt violent, que le PDG Bob Iger justifie en brandissant les résultats peu reluisants des dernières grosses productions. Indiana Jones 5 s'est planté et a fait bien moins que prévu et a à peine dépassé la barre des 350 millions de dollars pour un budget de 330 millions. C’est un méga flop. Ratage toujours, Ant-Man 3 Quantumania qui s'est planté en beauté avec moins de 500 millions de dollars de recette. Les films précédents, Thor 4 et Black Panther 2, ne sont pas non plus de franches réussites. On ne parlera pas non plus des récentes séries Marvel (Secret Invasion, She Hulk) qui n'ont clairement pas convaincu.

Star Wars s'en sort tout de même bien mieux avec des séries plutôt appréciées et des films qui ont fonctionné, mais dès que l'on parle des spin-off (Han Solo en tête) c'est tout de suite moins reluisant. À côté de ça, les autres projets de la firme, notamment les remakes de dessins animés en live action, ont du mal à décoller ou se font incendier avant même leur sortie. Bref, c'en est trop pour Disney, et l'entreprise a décidé de fermer les vannes.

Difficile pour le moment d'imaginer comment un tel revirement va impacter les futurs projets, puisque c'est encore tout frais. Les calendriers pourraient être amenés à bouger, des films et séries pourraient mourir avant même de sortir.. c'est donc à voir. De toute façon, pour le moment, l'industrie toute entière est dans les choux. La grève des scénaristes et des acteurs fait rage et en ce qui concerne Disney, la plupart de ces grosses productions à venir, comme Deadpool 3 par exemple, sont en standby. Marvel a d'ailleurs revu tous ses plans et ne cesse d'en changer depuis. Pour le reste du portefeuille de Disney, Star Wars et consorts, tout semble aller pour le mieux. Disney+ accueillera notamment la prochaine grosse série Star Wars, Ahsoka, qui débarquera prochainement et de nombreux films sont en attente. Pour ce qui est d'Indiana Jones par contre, vu qu'on l'a cité, ce sera certainement la der des ders.