Avec une dernière trilogie qui fut en demi-teinte pour la plupart des fans, la saga Star Wars a pu retrouver ses lettres de noblesse grâce à plusieurs séries dont notamment et bien évidemment The Mandalorian mais aussi Andor, qui profite d'une écriture assez exceptionnelle ainsi qu'un casting brillant. Mais la période étant assez trouble en ce moment à Hollywood, tout s'arrête pour cette dernière. On vous explique tout.

Andor saison 2, c'est fini ?

Depuis quelques mois se tient une grève massive des scénaristes qui demandent une meilleure équité salariale et plus largement de meilleures rémunérations. Si c'était déjà très problématique pour le tournage des films et séries, depuis 1 semaine c'est au tour des acteurs de faire grève par l'intermédiaire de la SAG-AFTRA qui est un syndicat professionnel américain qui représente plus de 160 000 acteurs, figurants, et professionnels des médias. Bref, avec eux de nombreuses têtes d'affichent font grève en soutien aux scénaristes mais aussi pour lutter contre l'usage de l'intelligence artificielle dans la professions. Car certains studios peu scrupuleux souhaitent cloner numériquement les acteurs pour en faire usage de manière indéterminée, soit la goute d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez compris cela entrave très largement le tournage de la saison 2 de Star Wars Andor qui se retrouve totalement bloquée et en pause.

La saison 2 d'ANDOR a été interrompue à quelques semaines de la fin du tournage, le studio ayant décidé de ne pas rémunérer équitablement les acteurs et les scénaristes, ce qui a entraîné de nombreuses grèves.

On ne sait pas encore quand tout va reprendre et tout pourrait être décalé pendant de nombreux mois. Initialement, cette suite devait voir le jour en aout 2024.

Une série qualitative

En peu de temps, Star Wars Andor a pu convaincre beaucoup de monde, dont notamment des spectateurs qui ne sont pas spécialement fans de la saga. Cette réussite est due notamment aux talents des réalisateurs comme Tony Gilroy ou encore Sanne Wohlenberg mais aussi ceux des acteurs comme Diego Luna, Stellan Skarsgård, Kyle Soller ou encore

Adria Arjona. Si l'on ajoute à cela une belle écriture, une photographie exceptionnelle et de beaux effets spéciaux... On arrive à avoir l'un des plus charmants projets Star Wars de ces dernières années. Simple et efficace. Hélas il va maintenant falloir prendre son mal en patience avant de découvrir la saison 2.

De votre coté, qu'attendez-vous de la saison 2 de Star Wars Andor ?