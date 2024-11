Après plusieurs phases de test, Marvel Rivals s'apprête enfin à sortir en version 1.0. NetEase semble avoir mis les petits plats dans les grands pour son titre visant à s'imposer sur le marché très fermé des hero-shooters. Dans une vidéo baptisée Dev Vision Vol. 2, le studio chinois montre à quel point avec de nombreuses annonces. Présentation de nouvelles maps, de diverses fonctionnalités ou encore un premier patch d'équilibrage pré-lancement, voici ce qu'il faut en retenir.

Marvel Rivals partage une nouvelle vision avant son lancement

Marvel Rivals entend bien réussir là où Concord et Sony se sont violemment cassés les dents : donner du fil à retordre à notamment Overwatch et Team Frotress 2, les deux principaux tauliers du genre hero-shooter (en attendant Deadlock de Valve). Ils peuvent pour cela compter sur la très populaire licence Marvel et ses super-héros bien connus. Leurs capacités et pouvoirs respectifs semblent avoir été plutôt bien adaptés à un jeu multi nerveux, encourageant la coopération et la destruction débridée du décor.

En parlant de cela, le studio derrière Marvel Rivals a présenté les cinq maps encore inconnues qui constitueront les huit cartes qui seront disponibles au lancement du jeu le 6 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous avons donc Birnin T'Challa (mode Domination) et Hall de Djalia (mode Convergence) inspirées du Wakanda. Viennent ensuite Le Paradis de l'Enfer, la base d'Hydra (Domination) dans un volcan en Antarctique, puis Klyntar (Convergence), sur la planète des Symbiotes, et enfin Tokyo 2099 (Conquête).

La présentation de NetEase indique également que de nombreuses fonctionnalités inhérentes à un jeu multi de cet acabit seront bien présentes au lancement. On peut notamment citer un Terrain d'Entraînement, ou encore les statistiques de chaque héros sur son site officiel. Enfin, Marvel Rivals accueillera à sa sortie un nouveau héros, pour faire monter le nombre de personnages disponibles au lancement à 33.

Un patch pour corriger quelques failles dimensionnelles

Outre une présentation du contenu qui sera disponible au lancement de Marvel Rivals la semaine prochaine, NetEase annonce également que cela s'accompagnera d'une sorte de patch « Day One ». Celui-ci se penchera sur différents éléments du jeu, comme l'équilibrage ou des correctifs pour améliorer l'expérience d'ensemble. Sur le premier terrain, nous avons notamment un nerf de Magneto et des buffs pour Jeff et Loki. Cet équilibrage est motivé par les statistiques glanées par le studio chinois lors du précédent bêta test.

Enfin, les aspects visuel et sonore de Marvel Rivals recevront quelques ajustements. D'un côté, de meilleures animations, et une meilleure lisibilité d'ensemble de l'action frénétique à l'écran ou de l'interface utilisateur. De l'autre, un mixage plus affiné pour rendre les « dangers en approche » plus audibles au milieu du joyau chaos. Reste maintenant à voir si le public sera présent pour ce rassemblement qui s'annonce sur le papier plutôt prometteur.

Source : Marvel Rivals sur YouTube